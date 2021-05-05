После флагштоков пропала клумба. У ПВТ «стерли» упоминания про ПВТ

Источник материала: Tut.by

С территории у ПВТ полностью убрали упоминания о Парке и ИТ-компаниях. Сначала демонтировали флагштоки с эмблемами резидентов парка, а сейчас убрали и надпись ПВТ на английском языке. Зеленую зону засеяли кустарниками, сообщает dev.by .

На фото ниже — как выглядела территория у ПВТ в августе 2020-го и как выглядит сейчас.



Снимок с акции солидарности айтишников в августе 2020-го. Фото: читатель TUT.BY



Территория у ПВТ сейчас. Фото: dev.by

Журналисты обратились с вопросами к ПВТ, администрации Первомайского района и «Зеленстрою» Первомайского района.

В «Зеленстрое» сообщили, что изменения по решению исполкома. В администрации Первомайского района — что именно «Зеленстрой» «отвечает за данную территорию, это их решение и они сделали то, что нужно».

Как следует из объяснений администрации и «Зеленстроя», территорию облагородили, и это никак не связано с политикой — только с программой озеленения МКАД. Уже два года «Зеленстрой» высаживает кустарники на откосах кольцевой. В этом году дошла очередь и до «клумбы ПВТ».



Фото: dev.by

Почему в процессе облагораживания МКАД «Зеленстрой» убрал надпись ПВТ на английском? Как пояснили dev.by, «обслуживанием» надписи занимался ПВТ. Но со временем буквы проржавели и выглядели непрезентабельно. К тому же высаженные здесь многолетние растения плохо росли на откосах МКАД и портили вид. Теперь их место занял пузыреплодник калинолистный двух сортов и спирея японская крупнолистная.

Издание предлагает оценить, «как похорошела территория», в ПВТ не прокомментировали ситуацию.