Постов от Трампа больше не ждите: Facebook сохранил блокировку его аккаунта

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мая - Sputnik. Независимый надзорный совет компании Facebook сохранил принятые ранее ограничения, касающиеся аккаунта экс-главы вашингтонской администрации Дональда Трампа.

"Совет поддержал решение Facebook от 7 января 2021 года ограничить доступ экс-президента Дональда Трампа к размещению контента на его странице в Facebook и в его аккаунте в Instagram", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте совета.

Совет рекомендовал Facebook, чтобы руководство соцсети окончательно приняло решение о том, заблокировать ли аккаунт Трампа навсегда или сделать это на определенный срок. На то, чтобы вынести окончательный вердикт, у компании есть полгода.

За день до того, как совет должен был принять решение, бывший президент США запустил сайт - "место для того, чтобы разговаривать свободно и безопасно".

На главной странице сайта размещено видео, в котором утверждается, что на сайте будут публиковаться заявления "прямо со стола Дональда Трампа". Аудитория сможет делиться постами экс-президента в соцсетях.

Непростые отношения Трампа с соцсетями

Ранее экс-президент США неоднократно заявлял, что планирует вернуться в публичное пространство с "собственной платформой". Советник Трампа Джейсон Миллер анонсировал , что это будет крупная медиаплатформа, "которая наберет десятки миллионов пользователей".

Бывший президент США публиковал в соцсетях посты о беспорядках в Вашингтоне 6 января. После этого Twitch, Twitter, Youtube, Facebook и Instagram заблокировали аккаунты экс-главы вашингтонской администрации на разные сроки. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне.

Представитель Twitter заявлял, что сервис не даст Трампу доступ к своей платформе, даже если экс-президент будет вновь баллотироваться или победит на президентских выборах в будущем.

YouTube также продлил бан аккаунта Трампа на неопределенный срок. Заморозка аккаунта Трампа означает, что загруженные ранее материалы доступны пользователям YouTube. Новые видеопосты политик делать не сможет. Последняя запись на канале датирована 12 января, а комментарии к видео отключены.

Трамп покинул пост президента 20 января 2021 года, президентские выборы он проиграл в ноябре прошлого года Джо Байдену. Своего оппонента Трамп назвал уже худшим президентом в истории и пообещал вернуться в политику .

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