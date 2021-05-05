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Постов от Трампа больше не ждите: Facebook сохранил блокировку его аккаунта
06.05.2021 09:01 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мая - Sputnik. Независимый надзорный совет компании Facebook сохранил принятые ранее ограничения, касающиеся аккаунта экс-главы вашингтонской администрации Дональда Трампа.
"Совет поддержал решение Facebook от 7 января 2021 года ограничить доступ экс-президента Дональда Трампа к размещению контента на его странице в Facebook и в его аккаунте в Instagram", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте совета.
Совет рекомендовал Facebook, чтобы руководство соцсети окончательно приняло решение о том, заблокировать ли аккаунт Трампа навсегда или сделать это на определенный срок. На то, чтобы вынести окончательный вердикт, у компании есть полгода.
За день до того, как совет должен был принять решение, бывший президент США запустил
На главной странице сайта размещено видео, в котором утверждается, что на сайте будут публиковаться заявления "прямо со стола Дональда Трампа". Аудитория сможет делиться постами экс-президента в соцсетях.
Непростые отношения Трампа с соцсетями
Ранее экс-президент США неоднократно заявлял, что планирует вернуться в публичное пространство с "собственной платформой". Советник Трампа Джейсон Миллер
Бывший президент США публиковал в соцсетях посты о беспорядках в Вашингтоне 6 января. После этого Twitch, Twitter, Youtube, Facebook и Instagram заблокировали аккаунты экс-главы вашингтонской администрации на разные сроки. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне.
Представитель
YouTube также
Трамп покинул пост президента 20 января 2021 года, президентские выборы он проиграл в ноябре прошлого года Джо Байдену. Своего оппонента Трамп назвал уже худшим президентом в истории и пообещал
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После беспорядков, которые произошли в Вашингтоне в январе, соцсети Twitch, Twitter, Youtube, Facebook и Instagram заблокировали аккаунты экс-президента США на разные сроки.
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