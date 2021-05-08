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Марсианский вертолет Ingenuity впервые переместился на новое место
08.05.2021 09:43 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 мая – Sputnik. Марсианский вертолет Ingenuity в ходе полета впервые переместился на новое место на поверхности Красной планеты, сообщило на своем сайте Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).
"Марсианский вертолет НАСА Ingenuity сегодня (в пятницу - Sputnik) совершил свой пятый полет на Красной планете в одну сторону - с поля имени братьев Райт до посадочной зоны в 423 футах (129 метрах) к югу", - говорится в заявлении НАСА.
В ходе четвертого и предыдущих полетов Ingenuity всегда возвращался обратно. Последний полет состоялся 30 апреля, тогда аппарат смог преодолеть большую дистанцию и сделать больше фотографий.
© AP / Michael Probst
После того как двухкилограммовый Ingenuity перебрался на новое место, он поднялся на рекордную высоту в 10 метров и сделал цветные снимки местности, затем приземлился.
Теперь марсианский вертолет будет совершать разведку и воздушное наблюдение. Туда же для научных исследований и сбора проб направляется марсоход Perseverance.
"Мы можем совершить еще пару полетов в течение следующих нескольких недель, и тогда НАСА оценит, как обстоят дела", - сказал главный инженер миссии Ingenuity Боб Бэларам.
Ingenuity прибыл на Марс в феврале в рамках миссии марсохода Perseverance, который передает на Землю получаемые с вертолета снимки, а также с помощью камер наблюдает за ходом его испытаний.
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Вертолет и марсоход Perseverance были доставлены на Красную планету с целью обнаружить там следы возможного существования жизни в далеком прошлом.
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