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Раньше, чем вы думали: Илон Маск назвал сроки беспилотного полета на Марс
08.05.2021 18:17 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 мая ― Sputnik. Беспилотный полет на Марс может состояться уже в 2024 году, таких сроков не исключил глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.
© AFP 2020 / HANDOUT
"Две тысячи двадцать четвертый год не исключен для беспилотного полета", - написал Маск в соцсети, отвечая на вопрос фолловеров о планах полета на Красную планету.
Ответ миллиардера появился в его личном
Напомним, ранее в планах Маска было начать пилотируемые полеты на Марс к 2026 году.
В настоящее время компания SpaceX разрабатывает транспортную систему, которая состоит из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.
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Ранее американский изобретатель-миллиардер озвучивал планы начать пилотируемые полеты на Красную планету к 2026 году.
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