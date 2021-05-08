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Раньше, чем вы думали: Илон Маск назвал сроки беспилотного полета на Марс

08.05.2021 18:17 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 мая ― Sputnik. Беспилотный полет на Марс может состояться уже в 2024 году, таких сроков не исключил глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. 

© AFP 2020 / HANDOUT
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"Две тысячи двадцать четвертый год не исключен для беспилотного полета", - написал Маск в соцсети, отвечая на вопрос фолловеров о планах полета на Красную планету.

Ответ миллиардера появился в его личном Twitter-аккаунте, который называется "Технокороль Tesla, император Марса (Technoking of Tesla, Imperator of Mars).

Напомним, ранее в планах Маска было начать пилотируемые полеты на Марс к 2026 году.

В настоящее время компания SpaceX разрабатывает транспортную систему, которая состоит из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.

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Теги: Минск
 
 
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Ранее американский изобретатель-миллиардер озвучивал планы начать пилотируемые полеты на Красную планету к 2026 году.
 
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