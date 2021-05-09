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Отработавшая ступень китайской ракеты упала в Индийский океан – Роскосмос

09.05.2021 13:49 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мая – Sputnik. Отработавшая ступень китайской ракеты "Чанчжэн-5Б" упала в акватории Индийского океана, сообщила в воскресенье пресс-служба российской корпорации "Роскосмос".

"Объект вошел в атмосферу Земли и, по данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, примерно в 05:30 мск прекратил существование над акваторией Индийского океана", - говорится в сообщении.

Ракета "Чанчжэн-5Б" 29 апреля доставила в космос базовый модуль "Тяньхэ" китайской орбитальной пилотируемой станции "Тяньгун". В июле прошлого года с ее помощью успешно запустили первый китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1".

Ранее о падении обломков ступени в Индийский океан сообщили китайские власти. Говорилось о том, что приводнение случилось недалеко от Мальдивских островов. Большая часть, как подчеркнули в КНР, сгорела при входе в атмосферу, поэтому обошлось без ущерба. Год назад неконтролируемое возвращение на Землю отработавшей ракеты нового типа CZ-5B, по сообщениям местных СМИ, привело к повреждению домов в Кот-д'Ивуар на западе Африки.

"Чанчжэн-5В" - тяжелая ракета-носитель, которая, как и европейская Ariane 5 или американские Falcon 9 и ракеты-носители семейства Delta компании Boeing, предназначена для доставки на орбиту крупногабаритных грузов.

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Теги: Минск
 
 
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Ракета доставила в космос базовый модуль для китайской орбитальной станции, и при возвращении большая ее часть сгорела в атмосфере.
 
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