За мошенничество задержали еще одного минчанина, который представлялся в Viber сотрудником банка

Источник материала: Tut.by

В Минске задержали 35-летнего мужчину, его подозревают в похищении около 50 тысяч рублей, сообщают в ГУВД. И это новая история, связанная со звонками в Viber от имени якобы работников банка.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Julie Ricard / Unsplash

42-летнему минчанину в Viber позвонил неизвестный, который представился работником банка и рассказал о списании средств со счета. Предложил мужчине для проверки данных назвать реквизиты банковской карты. Потом минчанину снова позвонили и попросили назвать код из СМС, пришедшего на мобильный телефон. Он сообщил комбинацию цифр, после чего мошенники списали с его банковского счета около 49 тысяч рублей.

По этому делу задержали 35-летнего жителя столицы. Установлена его причастность и к аналогичным преступлениям, сообщают в МВД.

Вот какие правила безопасности напоминает милиция.

Как отличить мошенника от работника банка?

Сотрудников банков или мобильных операторов в Беларуси очень трудно вывести из себя. Даже в случае вашего отказа они ведут себя вежливо и корректно.

Сотрудники банка никогда не звонят по Viber, поскольку мессенджер не является официальным источником связи.

Мошенники всегда спрашивают такую информацию: название обслуживающего банка, паспортные данные, номер карточки, код, который пришел к вам на телефон в СМС.

При звонке клиенту сотрудник банка никогда не просит сообщить ему реквизиты карты и совершать какие-либо операции с ней.

Что делать, если у вас появилось подозрение, что вам звонит мошенник?

Сразу же прервите разговор.

Если после этого вам звонят повторно, заблокируйте номер звонящего.

Главное, никогда и никому не сообщайте данные о своих банковских картах, счетах.