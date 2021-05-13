Tesla больше нельзя купить за биткоины, Маск объяснил почему

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мая - Sputnik. Американская компания Tesla Motors временно прекратила продажу электромобилей за биткоины. Об этом сообщил глава организации Илон Маск в своем Twitter.

В марте Маск заявил о том, что машины Tesla можно будет купить за криптовалюту, однако теперь он изменил свое решение.

"Мы обеспокоены быстрым ростом использования ископаемого топлива для майнинга биткоина и операций, в частности угля, который имеет худшие показатели выбросов среди какого-либо топлива", - пояснил причину временного отказа Tesla от продажи авто за биткоины Маск.

После того, как руководитель Tesla Motors опубликовал пост в Twitter, стоимость биткоина резко пошла вниз. Криптовалюта "упала" более чем на 17% - до 46 795 долларов (по данным биржи Binance), однако позже слегка выросла в цене – до 50 575 долларов.

Напомним, в середине апреля биткоин вновь обновил исторический максимум, он стоил 64 854 доллара.

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