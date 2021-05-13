|
На МКС сломалась американская система получения воды
13.05.2021 11:05 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мая - Sputnik. Система получения воды вышла из строя на американском сегменте Международной космической станции (МКС),сообщило НАСА.
"Система получения воды WPA в модуле Tranquility выключилась из-за возможной утечки", – уточняется в сообщении на сайте космического агентства.
Поломка не станет критичной для экипажа: ее планируется устранить уже на следующей неделе (все необходимые запчасти на МКС в наличии), а запаса воды хватит на несколько месяцев.
Система WPA получает питьевую воду путем переработки конденсата атмосферной влаги и мочи. Подобные установки есть и на российском сегменте МКС.
Сейчас на МКС работают россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.
Проблемы с туалетом и электричеством
Это не первая поломка в американском сегменте МКС. В 2019-м были проблемы с работой туалета: в феврале из туалета
А в октябре того же года из-за короткого замыкания американские астронавты не могли пользоваться кухней:
Утечка воздуха
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".
В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметра. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем), а затем заплаткой - гибким диском из резины и алюминиевой фольги. Однако это не помогло до конца устранить утечку воздуха. В "Роскосмосе" уверяют, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго.
В январе 2021-го руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поломка не станет критичной для экипажа: ее планируется устранить уже на следующей неделе.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)