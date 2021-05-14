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Закрытый показ устроят на оружейной выставке "Milex-2021" в Минске

14.05.2021 15:19 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мая – Sputnik. Военную технику и современные экземпляры оборонной продукции покажут во время международной выставки в Минске, сообщила пресс-служба Государственного военно-промышленного комитета Беларуси.

Оружейники представили презентационной ролик. На кадрах можно заметить передовые разработки и усовершенствованные образцы: роботизированный комплекс "Вистл", легкобронированный автомобиль специального назначения "Рубон", БПЛА "Квадро". С более детальными характеристиками роботизированной техники, боеприпасов, средств разведки и поражения смогут познакомиться иностранные эксперты.

VIP-приглашения посетить 10-й международный салон в Беларуси направлены главам оборонных ведомств и военачальникам 46 государств, в том числе партнерам Союзного государства и стран ОДКБ. Но окончательно список представителей будет сформирован с учетом эпидемиологической обстановки.

Как ожидается, 50% площадей займут белорусские экземпляры военной продукции и средств двойного назначения. 177 единиц – новые, всего для показа будут представлены 334 образца. Для специалистов (то есть в закрытом для прессы и рядовых посетителей формате) продемонстрируют 273 разработки.

Участники "Milex-2021" проведут научно-технические конференции. Темами для докладов станут такие направления, как дальнейшее развитие геоинформационных систем управления, автоматизированного управления войсками и оружием, средствам радиосвязи, способам противодействия высокоточному оружию, системам и средствам радиоэлектронной борьбы, радиолокационной разведки. Для совершенствования армии и средств безопасности эксперты представят опыт модернизации, ремонта и утилизации вооружений и военной техники.

"Milex-2021" развернется на общей площади в 16 тысяч квадратных метров – для экспозиции новинки вооружений разместят в "Минск-Арене" и прилегающем к ней конькобежном стадионе. Военный форум пройдет с 23 по 25 июня текущего года.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Для военных специалистов и потенциальных покупателей во время экспозиции в Беларуси будут представлены свыше 270 новейших разработок.
 
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