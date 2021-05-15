ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Уроженец Беларуси Олег Новицкий снова выйдет в открытый космос

15.05.2021 10:25 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мая ― Sputnik. В июне запланированы два выхода астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции по американской программе намечаются в июне, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя NASA. 

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Актриса Юлия Пересильд полетит в космос на съемки фильма на МКС

Ранее "Роскосмос" назвал 2 июня предстоящей датой выхода россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва в открытый космос. Уроженцу Беларуси и его коллеге предстоит провести подготовку модуля "Пирс" к расстыковке от станции, а также заменить сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля "Заря".

Кроме того, запланированы два выхода в космическое пространство по американской программе - они пройдут 16 и 20 июня, их совершат француз Тома Песке и американец Шейн Кимброу. Астронавты установят снаружи две новые панели солнечных батарей, которые в начале июня доставит на станцию грузовой корабль Cargo Dragon.

На данный момент на МКС находятся россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На июнь запланированы три выхода в открытый космос экипажа МКС, два по американской программе и один по российской.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Закрытый показ устроят на оружейной выставке "Milex-2021" в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by