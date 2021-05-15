Уроженец Беларуси Олег Новицкий снова выйдет в открытый космос

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мая ― Sputnik. В июне запланированы два выхода астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции по американской программе намечаются в июне, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя NASA.

Ранее "Роскосмос" назвал 2 июня предстоящей датой выхода россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва в открытый космос. Уроженцу Беларуси и его коллеге предстоит провести подготовку модуля "Пирс" к расстыковке от станции, а также заменить сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля "Заря".

Кроме того, запланированы два выхода в космическое пространство по американской программе - они пройдут 16 и 20 июня, их совершат француз Тома Песке и американец Шейн Кимброу. Астронавты установят снаружи две новые панели солнечных батарей, которые в начале июня доставит на станцию грузовой корабль Cargo Dragon.

На данный момент на МКС находятся россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.

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