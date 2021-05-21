Работа в Антарктиде не для слабаков – акция в честь Дня полярника

Источник материала: Sputnik Беларусь

В субботу, 22 мая, в Доме Москвы в белорусской столице пройдет акция "День полярного кино", приуроченная к российскому Дню полярника.

Среди почетных гостей мероприятия – участники 13-й Белорусской антарктической экспедиции (БАЭ), которые после семи месяцев отсутствия вернулись в Минск.

Накануне официального открытия мероприятия начальник БАЭ Алексей Гайдашов провел для Sputnik экскурсию по выставке "Деятельность Республики Беларусь в Антарктике". Как подчеркнул Гайдашов, выставка – это дань уважения многим поколениям полярников.

"Во времена Советского Союза мы работали вместе, не разделяясь по национальностям, вероисповеданию. Работали как друзья, коллеги, братья. После распада СССР Россия стала правопреемницей, другие страны постсоветского пространства на некоторое время прекратили исследования Антарктики. И лишь Россия, Украина и Беларусь смогли вновь организовать национальные антарктические программы", - отметил Алексей Гайдашов.

По его словам, сотрудничество с россиянами по исследованию Антарктики строится на базе межправительственного соглашения, "очень весомого и серьезного документа, который дал точку опоры по всем направлениям: логистическому, инженерно-техническому, научному и так далее".

© Sputnik Начальник БАЭ Алексей Гайдашов

На выставке отражены основные моменты международного сотрудничества Беларуси в системе Договора об Антарктике, научных исследований, строительства белорусской антарктической станции, ее устройства, быта.

Алексей Гайдашов показал Sputnik очень редкую, коллекционную монету, выпущенную Нацбанком и посвященную белорусским полярникам, что, по мнению начальника БАЭ, подчеркивает – Беларусь очень серьезно относится к исследованиям Антарктики. Он также напомнил, что в стране уже не первые год действует Государственные программы исследований в Антарктике, финансируемая из бюджета.

Посетители выставки смогут увидеть некоторые образцы морских животных (паука, червя, звезду), а также лишайников, которые обнаружены белорусскими учеными во время экспедиций.

В торжествах по случаю Дня полярника примут участие ветераны-полярники – участники советских и белорусских антарктических экспедиций, ученые, руководители и члены Белорусского географического общества. В Дом Москвы приглашены также представители российского посольства, студенты географического и биологического факультетов Белгосуниверситета, факультета экранных искусств Белорусской государственной академии искусств.

Они увидят два фильма о полярных исследованиях: "376 дней на дрейфующей льдине", созданный в 1954 году и новый – о деятельности 13-й Белорусской антарктической экспедиции.

Организаторы акции - представительство Московского центра международного сотрудничества, Национальная академия наук Беларуси, Республиканский центр полярных исследований НАН и проект "Неизвестные герои севера".

День полярника

День полярника отмечается 21 мая. Праздник установлен указом президента Российской Федерации в 2013 году. Именно 21 мая 1937 года советский летчик Михаил Водопьянов на самолете АНТ-6 (арктический вариант ТБ-3) впервые в мире совершил посадку на лед в районе Северного полюса.

Самолет доставил группу зимовщиков, которые организовали первую дрейфующую станцию "Северный полюс" (СП-1).

В 2012 году с инициативой учреждения праздника выступил член Совета Федерации, специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике Артур Чилингаров.

Вопрос об учреждении Дня полярника был задан Президенту РФ в ходе "Прямой линии" 25 апреля 2013 года. Его поднял вице-президент Ассоциации полярников Санкт-Петербурга Николай Корнилов. Тогда Путин ответил шуткой: "Начинайте отмечать, а мы подпишем".