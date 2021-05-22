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Китайский марсоход "Чжужун" приступил к изучению Красной планеты

22.05.2021 10:23 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 мая – Sputnik. Китайский марсоход "Чжужун" в субботу успешно спустился с платформы и приступил к исследованиям планеты, говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).

Первый китайский космический аппарат для исследований Марса "Тяньвэнь-1" (состоит из орбитального модуля, посадочной капсулы и марсохода) был запущен 23 июля прошлого года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Неделю назад, 15 мая, марсоход успешно совершил мягкую посадку в южной части равнины Утопия.

"Согласно телеметрическим данным, разработанный и произведенный Китайской корпорации космической науки и техники (CASC) марсоход "Чжужун" безопасно покинул посадочную платформу, достиг поверхность Марса и приступил к исследованиям", - говорится в сообщении CASC.

© REUTERS / BRENDAN MCDERMID
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Миссия "Тяньвэнь-1" включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. Ученые планируют изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса и всей Солнечной системы.

Главной же целью миссии остается поиск возможных признаков жизни на Красной планете. Кроме того, ученые хотят разобраться, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни человека.

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Теги: Минск
 
 
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Марсоход будет работать на поверхности Красной планеты почти три месяца - он будет заниматься исследованием грунта, ионосферы и климата планеты.
 
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