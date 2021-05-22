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Не только завод Tesla: в России может появиться аналог SpaceX
22.05.2021 19:31 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мая ― Sputnik.В России могут появиться частные космические предприятия по аналогии с американскими SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джефа Безоса. Такой возможности не исключил исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко на форуме "Новое знание".
"Конечно, допускаю, но какое-то время потребуется", — передает слова представителя "Роскосмоса" агентство Прайм.
Взаимодействие "Роскосмоса" с частными компаниями может заключаться в делегировании им финансовых и технических рисков, если те готовы делать космическую технику, добавил Блошенко. При этом в "Роскосмосе" должна быть уверенность в том, что на частные компании "можно рассчитывать на десятилетия вперед", либо в будущем возможны покупка контрольного пакета акций и поглощение частных компаний российским комическим гигантом.
Кроме того "Роскосмос" сейчас готовит дешевую инфраструктуру для испытаний ракет и спутников частных компаний, добавил Блошенко.
"Сейчас мы делаем определенную инфраструктуру для частных разработчиков ракет и аппаратов, чтобы они могли тестировать свои небольшие ракеты и двигатели на подходящих для этого стендах, чтобы это было дешевле, чем на такой взрослый стенд загонять маленький двигатель", — сказал он.
Tesla могут производить в России
Ранее стало известно, что Илон Маск намерен официально
В пятницу во время проведения марафона "Новое знание" американский бизнесмен сообщил, что рассматривает РФ как возможную площадку для размещения такого производства.
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В "Роскосмосе" не исключают создание в России частных космических предприятий по аналогии с американским производителем космической техники Илона Маска.
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