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Не только завод Tesla: в России может появиться аналог SpaceX

22.05.2021 19:31 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 мая ― Sputnik.В России могут появиться частные космические предприятия по аналогии с американскими SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джефа Безоса. Такой возможности не исключил исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко на форуме "Новое знание". 

© CC0 / Unsplash / David von Diemar
Илон Маск официально анонсировал Tesla в России и СНГ

"Конечно, допускаю, но какое-то время потребуется", — передает слова представителя "Роскосмоса" агентство Прайм.

Взаимодействие "Роскосмоса" с частными компаниями может заключаться в делегировании им финансовых и технических рисков, если те готовы делать космическую технику, добавил Блошенко. При этом в "Роскосмосе" должна быть уверенность в том, что на частные компании "можно рассчитывать на десятилетия вперед", либо в будущем возможны покупка контрольного пакета акций и поглощение частных компаний российским комическим гигантом.

Кроме того "Роскосмос" сейчас готовит дешевую инфраструктуру для испытаний ракет и спутников частных компаний, добавил Блошенко.

"Сейчас мы делаем определенную инфраструктуру для частных разработчиков ракет и аппаратов, чтобы они могли тестировать свои небольшие ракеты и двигатели на подходящих для этого стендах, чтобы это было дешевле, чем на такой взрослый стенд загонять маленький двигатель", — сказал он.

Tesla могут производить в России

Ранее стало известно, что Илон Маск намерен официально запустить в России продажи электромобилей Tesla. Российский Минпромторг пригласил главу компаний SpaceX и Tesla в Россию, чтобы обсудить возможность строительства завода электрокаров.

В пятницу во время проведения марафона "Новое знание" американский бизнесмен сообщил, что рассматривает РФ как возможную площадку для размещения такого производства.

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Теги: Минск
 
 
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В "Роскосмосе" не исключают создание в России частных космических предприятий по аналогии с американским производителем космической техники Илона Маска.
 
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