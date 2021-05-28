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Командиром МКС впервые станет женщина из Европы

28.05.2021 17:05 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мая – Sputnik. Итальянка Саманта Кристофоретти станет первой европейской женщиной-командиром на Международной космической станции, сообщило в пятницу Европейское космическое агентство (ЕКА).

© Photo : Роскосмос
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Кристофоретти будет руководить 68-й экспедицией на МКС, она на станцию полетит в 2022 году – на корабле SpaceX Crew Dragon с астронавтами NASA Бобом Хайнсом b Челлом Линдгреном. Это для итальянки будет уже вторая экспедиция на МКС.

"Вернуться на МКС, чтобы представить Европу, – честь для меня. Я с гордостью принимаю назначение на пост командира", – сказала Кристофоретти.

Ранее женщины уже были командирами на станции. Экипаж в разное время возглавляли Шеннон Уолкер и Сунита Уилльямс из США. Американка Пегги Уитсон становилась командиром на МКС два раза.

 
Теги: Минск
 
 
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Кристофоретти будет руководить 68-й экспедицией на МКС, она на станцию полетит в 2022 году.
 
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