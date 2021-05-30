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В Google признали незаконный сбор данных о местоположении пользователей

30.05.2021 12:29 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мая - Sputnik. Сотрудники Google знали, что компания усложнила пользователям смартфонов поиск настроек конфиденциальности, чтобы собирать информацию об их местоположении. Об этом сообщил Business Insider со ссылкой на материалы судебного процесса.

В прошлом году генеральная прокуратура штата Аризона подала иск против Google, обвинив корпорацию в незаконном сборе данных. Как пишетBusiness Insider, компания продолжала получать сведения о геолокации, даже когда эта функция в телефоне была отключена. Кроме того, произвдодителей вынуждали "прятать" от пользователей настройки конфиденциальности, допуская "активное искажение и/или сокрытие фактов".

Согласно документам, корпорация использует для определения геолокации разные сервисы, включая Wi-Fi и даже сторонние приложения, не связанные с Google.

"Возможно, именно так Apple нас одолеет", – сказал один из сотрудников корпорации, добавив, что Apple "с большей вероятностью" позволяла людям пользоваться приложениями и сервисами на основе определения местоположения, не делясь при этом сведениями.

Представитель Google Хосе Кастанеда заявил изданию The Verge, что генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович и конкуренты, участвующие в судебном иске, "изо всех сил постарались неправильно охарактеризовать наши услуги".

 
Теги: Минск
 
 
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В прошлом году генеральная прокуратура штата Аризона подала иск против Google, обвинив корпорацию в незаконном сборе данных.
 
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