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Белорус Олег Новицкий впервые вышел в открытый космос
02.06.2021 11:05 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 июн - Sputnik. Космонавты на МКС впервые в этом году вышли в открытый космос по российской программе, они должны подготовить станцию к прибытию нового модуля.
Россиянин Петр Дубров и уроженец Беларуси
За это время нужно выполнить несколько задач. Например, заменить панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля "Заря".
Также нужно подготовить МКС к отстыковке модуля "Пирс", отслужившего 20 лет. В июле на его место пристыкуется новый модуль "Наука", и для этого необходимо убрать все внешние связи "Пирса" со станцией.
Следить за трансляцией происходящего можно на сайте "Роскосмоса".Это уже 55-ый выход россиян в открытый космос, и первый в карьере Новицкого и его напарника. Всего во время экспедиции белорусского космонавта ожидает три подобных испытания.
© Photo : ESA
До этого в 2021 году в открытом космосе работали только по американской программе, и еще два выхода запланировано в июне..
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция. Помимо Олега Новицкого и Петра Дуброва, там находятся американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.
Это уже третья экспедиция российского космонавта белорусского происхождения. Олег Новицкий вошел в состав основного экипажа в качестве командира корабля "Союз МС-18" и командира 65-ой миссии на МКС.
Уроженец Червеня отметит в космосе 50 лет (12 октября). В рамках двух предыдущих экспедиций наш земляк провел в космосе более 340 суток.
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Космонавты, в числе прочего, должны обновить систему терморегулирования модуля "Заря". Это не получилось сделать в ноябре прошло года.
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