NASA собирается продлить работу на МКС до 2030 года

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 июн – Sputnik. Новый руководитель глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Билл Нельсон в телефонном разговоре c главой корпорации Роскосмос Дмитрием Рогозиным сообщил о планах продлить эксплуатацию Международной космической станции до 2030 года.

Ранее появилась информация, что РФ собирается с 2025 года выйти из проекта МКС и приступить к строительству собственной станции на орбите Земли.

"В ходе беседы глава NASA позитивно оценил двустороннее взаимодействие в космосе, которое началось со стыковки в рамках программы Союз-Аполлон в 1975 году, а также заявил о намерении продления эксплуатации МКС до 2030 года", – говорится в сообщении Роскосмоса.

Там также подчеркивается, что Рогозин отметил ответственное выполнение российской стороной обязательств по поддержанию эксплуатации станции, а также рассказал Нельсону о планах по развитию российского сегмента МКС.

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