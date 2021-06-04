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NASA собирается продлить работу на МКС до 2030 года
05.06.2021 09:01 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июн – Sputnik. Новый руководитель глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Билл Нельсон в телефонном разговоре c главой корпорации Роскосмос Дмитрием Рогозиным сообщил о планах продлить эксплуатацию Международной космической станции до 2030 года.
© Photo : ESA
Ранее появилась информация, что РФ собирается с 2025 года выйти из проекта МКС и приступить к строительству собственной станции на орбите Земли.
"В ходе беседы глава NASA позитивно оценил двустороннее взаимодействие в космосе, которое началось со стыковки в рамках программы Союз-Аполлон в 1975 году, а также заявил о намерении продления эксплуатации МКС до 2030 года", – говорится в сообщении Роскосмоса.
Там также подчеркивается, что Рогозин отметил ответственное выполнение российской стороной обязательств по поддержанию эксплуатации станции, а также рассказал Нельсону о планах по развитию российского сегмента МКС.
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Новый руководитель NASA позитивно оценил двустороннее взаимодействие структур России и США в космосе.
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