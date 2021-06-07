Исполнение мечты: основатель Amazon 20 июля отправится в космос

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 июн – Sputnik. Основатель и глава интернет-компании Amazon 57-летний Джефф Безос покинет пост генерального директора и отправится в космос. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Полет будет выполнен на корабле New Shepard, дата запуска корабля – 20 июля. Вместе с Безосом на борту будет его брат.

"С пяти лет я мечтал о путешествии в космос. 20 июля я отправлюсь в это путешествие со своим братом. Величайшее приключение с моим лучшим другом", - заявил основатель Amazon.

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К братьям присоединится победитель аукциона, который пройдет 12 июня в режиме онлайн. Торги проведет компания Blue Origin, владельцем которой также является Безос. Ранее Blue Origin провела 15 тестовых полетов корабля, на котором совершится полет. Это будет первый запуск New Shepard с людьми на борту.

Перед тем, как отправиться в космос, Безос уйдет с поста гендиректора Amazon. Об этом глава компании сообщил во время собрания акционеров. Он также назначил день своего ухода – 5 июля. Безос подчеркнул, что эта дата ему дорога: 5 июля 2021 года исполнится ровно 27 лет с момента основания Amazon.

Ранее компания сообщала о том, что Безос не уйдет из Amazon окончательно. Он перейдет на пост исполнительного председателя совета директоров компании.

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