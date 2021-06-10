Частичное солнечное затмение можно будет увидеть в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн – Sputnik. Кольцеобразное солнечное затмение произойдет в четверг, его максимальную фазу можно будет наблюдать на крайнем севере, Северном полюсе, а также на территории Канады, Гренландии и Дальнего Востока.

Частные фазы затмения можно будет увидеть и в Беларуси, об этом сообщает Минский планетарий.

В Минске затмение начнется в 13:07, максимальная фаза наступит в 14:08:39, закончится явление в 15:09. В максимальной фазе Луна закроет 12% площади солнечного диска.

Увидеть это явление можно будет в телескоп - при условии безоблачной погоды. В планетарии напомнили, что наблюдения Солнца возможны только при использовании специальных фильтров.

Что такое солнечное затмение

Во время затмения Земля, Солнце и Луна выстраиваются в одну линию. Затмения бывают разные: полное, частичное (частное) и кольцеобразное.

При кольцеобразном затмении Луна закрывает Солнце такими образом, что по краям остается светящийся ореол. Этот вид затмения считается самый эффектным.

При частном затмении Луна проходит по диску Солнца не точно по центру и скрывает только его часть.

Напомним, что в текущем году ожидался коридор затмений. Первый коридор начался с "Красной Луны" 26 мая и завершится солнечным затмением 10 июня. По данным специалистов, коридор затмений будет усложняться сочетанием с ретроградным Меркурием (30 мая – 23 июня). Что делать в этот непростой для многих период - читайте на Sputnik .

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