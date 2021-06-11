Удалили не все: Роскомнадзор рассказал о проверках Twitter, Google и Facebook

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 июн – Sputnik. Роскомнадзор подвел итоги проверки соцсетей Twitter, Google и Facebook, отчет по мероприятиям ведомство выложило на своем сайте.

Что касается Twitter, то в ходе проверки было обнаружено около 500 не удаленных запрещенных материалов.

"После применения мер по замедлению трафика соцсети неудаленными остаются 490 материалов. Среднее время выполнения требований по удалению запрещенных материалов сократилось со 129 до 8 суток", - сообщил Роскомнадзор.

Говорится также о 11 выявленных случаях цензуры российских СМИ и информационных ресурсов, среди которых – Russia Today, Sputnik, РИА Новости. Не локализована, как отметили в Роскомнадзоре, и обработка персональных данных.

Google и YouTube

Американский поисковик Google и принадлежащий компании видеосервис YouTube, не удалили с 2015 года более 5,2 тысячи запрещенных материалов.

"Среднее время выполнения требований по удалению запрещённой информации составляет 82 дня... Также Google не удаляет из поисковой выдачи до 30% вредоносного контента", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

Ведомство сообщило и о фактах цензуры – их 29. Отмечается, что ограничения были наложены на документальные фильмы "Беслан. Фильм Александра Рогаткина", "РЖЕВ. 500 дней в огне", "Крым. Путь на Родину". Ограничен был доступ и к интервью российского вирусолога Дмитрия Львова, посвященному проблемам COVID-19, а также к видеороликам с государственным гимном России.

Facebook и Instagram

В случае с этими соцсетями отчет свидетельствует о более 3,7 тысячи не удаленных запрещенных материалах с 2015 года. Обнаружены и 26 фактов цензуры, а также ограничение на стрим, посвященный первому полету человека в космос и ряд других материалов.

Протоколы и штрафы

Во всех случаях были составлены протоколы об административных правонарушениях. По уже рассмотренным протоколам сумма штрафов в общей сложности составляет более 1,3 миллиона долларов США. Почти на половину этой суммы оштрафованы Facebook и Instagram.

Согласно статье 13.41 Кодекса об административных правонарушениях России, если после уведомления Роскомнадзора интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, то ей грозит штраф на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов российских рублей. В случае повторного правонарушения штраф увеличивается до 10% совокупного размера годовой выручки компании.

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