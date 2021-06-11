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Ученые: маори могли открыть Антарктиду за 1,2 тыс. лет до Беллинсгаузена

12.06.2021 09:01 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 июн – Sputnik. Полинезийцы могли открыть Антарктиду более чем за тысячу лет до российских исследователей Михаила Лазарева и Фаддея Беллинсгаузена, считают ученые из Новой Зеландии.

Антарктида была открыта 28 января 1820 года русскими моряками, прибывшими к континенту на судах "Восток" и "Мирный".

При этом новозеландские ученые высказали предположение, что Антарктиду могли открыть члены племени маори еще в VII веке. Исследователи указывают на устные предания данного народа.

"Полинезийские рассказы о путешествиях между островами включают в себя и путешествия в антарктические воды Уи-те-Рангиоры и его команды на судне Te Ivi o Atea, вероятно, в начале VII века", – говорится в статье, опубликованной в журнале Journal of the Royal Society of New Zealand.

Там также указывается, что, таким образом, вероятно, маори стали первыми людьми, которые увидели не только прибрежные воды Антарктиды, но и сам континент.

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Теги: Минск
 
 
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Новозеландские исследователи ссылаются на устные предания коренного народа острова – племени маори.
 
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