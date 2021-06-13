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Место на полет в космос с основателем Amazоn Безосом продали за $28 млн
13.06.2021 10:13 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июн – Sputnik. Одно пассажирское место на борту многоразового суборбитального корабля New Shepard было продано на аукционе за 28 миллионов долларов, следует из трансляции торгов, которые провела космическая компания Blue Origin.
Имя человека, который отправится в космос с основателем Amazon Джеффом Безосом и его братом Марком, пока не разглашается - его намерены объявить через несколько недель.
Полет запланирован на 20 июля, в составе экипажа – четыре человека. Кто станет четвертым - и последним членом экипажа, также будет сообщено в ближайшее время.
О том, что основатель и глава интернет-компании Amazon 57-летний Джефф Безос покинет пост генерального директора и
Перед тем, как отправиться в космос, Безос уйдет с поста гендиректора Amazon – он заявил, что это произойдет 5 июля.
New Shepard – многоразовый космический корабль, который строится для коммерческих полетов на границу с космосом. Длительность полета составит около 10 минут.
Ранее Blue Origin уже провела 15 тестовых полетов корабля, однако это будет первый запуск New Shepard с людьми на борту.
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Имя человека, получившего возможность полететь в космос на New Shepard, станет известно через несколько недель.
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