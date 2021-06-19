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"Белавиа" вывела из эксплуатации свой первый Boeing 737-500
19.06.2021 17:45 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июня ― Sputnik. Авиакомпания "Белавиа" вывела из эксплуатации первый самолет импортного производства в своей коллекции - Boeing 737-500, сообщается на сайте авиаперевозчика.
Эксплуатация этого самолета началась 15 октября 2003 года, "пятисотка" стала первым самолетом западного производства в воздушном флоте белорусской компании. Лайнер под порядковым номером EW-250PA "прослужил" 17 лет, в соответствии с планом модернизации флота самолет необходимо было отправить на покой в июне 2021 года, сообщили в авиакомпании.
В общей сложности лайнер выполнил 17596 рейсов и "налетал" 30739 часов, его техобслуживание проводилось 133 раза. Для белорусской авиакомпании лайнер стал первым самолетом с автоматической посадкой, что дало пилотам возможность приземляться в более сложных метеоусловиях и, как следствие, летать без опозданий в расписании.
Лайнеры семейства Boeing 737 считаются самыми "ходовыми" в авиасреде, модель Boeing 737-500 – улучшенная классическая версия в сравнении с базовой моделью Boeing 737-300, она более компактная, но с увеличенной дальностью полета – до 4444 км).
В авиакомпании также отметили, что география полетов отправленного на отдых самолета была обширной и соответствовала всем регулярным направлениям авиаперевозок. Также этот Boeing 737-500 пилоты использовали на соревнованиях.
С выводом из эксплуатации авиалайнера средний возраст белорусского авиапарка уменьшился –с 9,35 лет до 8,9. В настоящее время во флоте авиакомпании остался один Boeing 737-500 – с номером EW-290PA, который планируется вывести из эксплуатации до конца 2021 года. Другие самолеты - более экономичные и экологичные.
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Первый авиалайнер западного производства прослужил в белорусской авиакомпании 17 лет и "налетал" 17596 рейсов.
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