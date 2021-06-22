ДНК-технологии на службе армии: что на MILEX-2021 представит НАН Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 июн – Sputnik. Ученые Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси представят на выставке вооружений MILEX-2021 ряд инновационных проектов, позволяющие повысить силу и выносливость, стрессоустойчивость людей, сообщает пресс-служба НАН Беларуси.

Посетители выставки смогут ознакомиться с тремя комплексами, разработанными в Институте генетики и цитологии: "Сила и выносливость", "Стрессоустойчивость" и "Здоровье". Это – глубокий и всесторонний анализ комплекса генов, ответственных за развитие различных качеств – физических, психологических. В том числе за адаптацию к гипоксии, скорость восстановления после физических нагрузок, эмоциональную стабильность в сложных экстремальных условиях, предрасположенность к различного вида заболеваниям.

Беспилотники, тренажеры

Кроме того, белорусские ученые продемонстрируют целый ряд беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Среди них – "малоразмерный БЛА - мишень с турбореактивным двигателем, который предназначен для имитации воздушных целей типа реактивный боевой самолет, крылатая ракета, БЛА для обеспечения тренировки подразделений и частей ВВС и войск противовоздушной обороны", - сообщает НАН Беларуси.

Специалисты научно-производственного центра представят унифицированный электронный тренажер ПЗРК. Он предназначен для эффективного обучения и тренировки стрелков-зенитчиков приемам боевой работы. Это позволяет экономить расход боевых ракет и полетов авиации, обеспечивать объективный контроль и документирование действий военнослужащих.

Посетители выставки увидят новые беспилотные летательные аппараты "Бусел МК", "Буревестник НМ".

Выставка MILEX-2021

Выставка вооружений MILEX проходит в Беларуси раз в два года. В 2021-м выставка откроется 23 июня. Как ожидается, гостям и участникам MILEX покажут самые интересные новинки из мира вооружений и оборонной техники. Демонстрировать ее будут не только "простым зрителям", но и потенциальным покупателям — возможно, в рамках выставки будут заключены крупные контракты.

Читайте также: