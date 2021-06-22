Apple снимает с производства одну из моделей iPhone 12

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 июн – Sputnik. Американская компания Apple сняла с производства смартфон iPhone 12 mini, сообщил портал TrendForce со ссылкой на собственные источники.

Данное решение было принято в Купертино, так как серии mini-версия iPhone 12 оказалась самой непопулярной у покупателей. Остальные модели двенадцатой версии в настоящее время остаются на конвейере.

Телефон iPhone 12 mini будет оставаться в продаже, пока не продадут все складские запасы данной модели.

В настоящее время будущее mini-версии iPhone 12 остается неизвестным – отдельные инсайдеры полагают, что Apple рискнет и выпустит в конце текущего года обновленный компактный смартфон.

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