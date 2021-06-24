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Microsoft представила новую ОС Windows 11
25.06.2021 09:01 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июн – Sputnik. Американская компания Microsoft в четверг представила новую версию операционной системы Windows 11, презентацию транслировали на сайте корпорации.
© Public Domain
ОС, как и ожидалось, имеет новый дизайн – на экране изменены место расположения и вид стартового меню "Пуск".
Как заявил представитель Microsoft Панос Понай, новая система будет радовать пользователей быстротой и детальным цветовым решением. В новом дизайне Windows уже нет привычных "острых углов" – предпочтение отдано закругленным формам.
Понай также заверил, что новая операционная система Microsoft будет более безопасной.
В последний раз Microsoft новую версию ОС Windows представляла в 2015 году – "десятку". В компании заявляли, что после релиза Windows 10 система будет постоянно обновляться, однако новых версий ОС выпускать не планируется.
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В последний раз компания Microsoft представляла новую версию ОС Windows в 2015 году – "десятку".
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