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Новая полезная функция добавлена в Telegram
25.06.2021 17:45 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июн – Sputnik. Функция групповых видеозвонков и возможность транслировать изображение с экрана добавлена в популярный мессенджер Telegram, сообщила компания в своем блоге.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Теперь голосовой чат в группе можно перевести в режим видеоконференции – для этого нужно, чтобы любой из участников включил видеорежим.
В компании отмечают, что в голосовом чате без видео может принимать участие неограниченное количество пользователей, однако видеоконференция пока доступна первым 30 пользователям, подключившимся к данному чату.
Планируется, что вскоре этот лимит будет увеличен.
В апреле текущего года основатель компании Павел Дуров заявил, что Telegram благодаря добавлению видео в голосовых чатах станет отличной платформой для массовых видеозвонков.
Telegram – мессенджер, который позволяет пользователям обмениваться сообщениями, а также медиафайлами. Зимой текущего года сообщалось, что число людей, которые пользуются приложением, начало быстро расти и превысило 500 миллионов. Это во многом произошло благодаря изменению политики конфиденциальности другого популярного мессенджера – WhatsApp.
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Теперь голосовой чат в любой группе можно перевести в режим видеоконференции – одним нажатием кнопки.
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