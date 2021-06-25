Новая полезная функция добавлена в Telegram

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 июн – Sputnik. Функция групповых видеозвонков и возможность транслировать изображение с экрана добавлена в популярный мессенджер Telegram, сообщила компания в своем блоге.

Теперь голосовой чат в группе можно перевести в режим видеоконференции – для этого нужно, чтобы любой из участников включил видеорежим.

В компании отмечают, что в голосовом чате без видео может принимать участие неограниченное количество пользователей, однако видеоконференция пока доступна первым 30 пользователям, подключившимся к данному чату.

Планируется, что вскоре этот лимит будет увеличен.

В апреле текущего года основатель компании Павел Дуров заявил, что Telegram благодаря добавлению видео в голосовых чатах станет отличной платформой для массовых видеозвонков.

Telegram – мессенджер, который позволяет пользователям обмениваться сообщениями, а также медиафайлами. Зимой текущего года сообщалось, что число людей, которые пользуются приложением, начало быстро расти и превысило 500 миллионов. Это во многом произошло благодаря изменению политики конфиденциальности другого популярного мессенджера – WhatsApp.