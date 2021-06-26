В Минске завершает работу оружейный салон MILEX-2021

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 июн - Sputnik. Десятая международная выставка MILEX-2021 завершает свою работу в Минске. Сегодня - последний день, сообщает Sputnik.

На завершающем этапе председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус встретился с президентом Китайской аэрокосмической торговой компании Чжао Чуньчао и обсудил совместные проекты в военно-технической сфере.

Всего на выставке показали более 300 образцов новейших видов вооружений, военной и специальной техники от Беларуси, 177 из них были продемонстрированы впервые. Среди новинок – комплексы, основанные на инновационных ДНК-технологиях , бронетранспортер VOLAT 2 отечественной разработки, ударные беспилотники УБАК-25 "Чекан" и УБАК-70 "Ловчий". Были показаны новая версия российской РСЗО "Град", зенитные ракетные комплексы семейства "Тор", "Бук-М2Э", зенитные ракетные системы "Антей-4000" и другие зарубежные разработки.

Итоги работы выставки ВПК подведет позднее, пока лишь известно, что за первый день работы форума было подписано пять контрактов на 20 миллионов долларов на поставку белорусской военной техники партнерам. Ранее организаторы не исключили, что общая сумма заключенных сделок может превысит прогнозируемые до начала MILEX-2021 цифры.

Читайте также: