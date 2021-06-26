ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске завершает работу оружейный салон MILEX-2021

26.06.2021 16:25 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 июн - Sputnik. Десятая международная выставка MILEX-2021 завершает свою работу в Минске. Сегодня - последний день, сообщает Sputnik.

На завершающем этапе председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус встретился с президентом Китайской аэрокосмической торговой компании Чжао Чуньчао и обсудил совместные проекты в военно-технической сфере.

Всего на выставке показали более 300 образцов новейших видов вооружений, военной и специальной техники от Беларуси, 177 из них были продемонстрированы впервые. Среди новинок – комплексы, основанные на инновационных ДНК-технологиях, бронетранспортер VOLAT 2 отечественной разработки, ударные беспилотники УБАК-25 "Чекан" и УБАК-70 "Ловчий". Были показаны новая версия российской РСЗО "Град", зенитные ракетные комплексы семейства "Тор", "Бук-М2Э", зенитные ракетные системы "Антей-4000" и другие зарубежные разработки.

Итоги работы выставки ВПК подведет позднее, пока лишь известно, что за первый день работы форума было подписано пять контрактов на 20 миллионов долларов на поставку белорусской военной техники партнерам. Ранее организаторы не исключили, что общая сумма заключенных сделок может превысит прогнозируемые до начала MILEX-2021 цифры.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Военной продукцией отечественного производства заинтересовались оружейники из разных стран, только за первый день работы выставки были подписаны пять...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Новая полезная функция добавлена в Telegram
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by