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В Минске завершает работу оружейный салон MILEX-2021
26.06.2021 16:25 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июн - Sputnik. Десятая международная выставка MILEX-2021 завершает свою работу в Минске. Сегодня - последний день, сообщает Sputnik.
На завершающем этапе председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус встретился с президентом Китайской аэрокосмической торговой компании Чжао Чуньчао и обсудил совместные проекты в военно-технической сфере.
Всего на выставке показали более 300 образцов новейших видов вооружений, военной и специальной техники от Беларуси, 177 из них были продемонстрированы впервые. Среди новинок –
Итоги работы выставки ВПК подведет позднее, пока лишь известно, что за первый день работы форума
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Военной продукцией отечественного производства заинтересовались оружейники из разных стран, только за первый день работы выставки были подписаны пять...
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