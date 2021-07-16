Рейтинг бирж для торговли криптовалютой

Источник материала: 21.by

Со всеобщим ростом популярности электронных монет интернет-пространство заполнили криптовалютные биржи. Это своеобразные торговые интернет платформы, выполняющее посреднические действия по обмену одной разновидности цифровой валюты на другую, или непосредственно при продаже ее за реальные деньги.

Разновидности криптовалютных бирж

По виду деятельности различают биржи:

- спотовые — стоимость активов рассчитывается по соотношению спроса и предложения. Приобретенные средства поступают сразу на счет;

- Фьючерсные — торговля контрактами, согласно которым средства и будут отданы;

- Децентрализованные и централизованные. Такие не занимаются хранением средств трейдеров, а просто предоставляют прямой канал связи между криптосчетами участников конкретных торгов.

Как правильно выбрать биржу

Помимо основных параметров классификации, есть еще один: предоставляющие фиатную поддержку средств или нет, с верификацией, без верификации.

Имея такой колоссальный выбор, обращать внимание в первую очередь стоит на такие характеристики:

- интерфейс платформы. Потому как инструменты должны быть расставлены логично и удобно: самые востребованные спереди, а менее — «спрятаны за ширмой», и не вводить в заблуждение. Ведь порядок на рабочем столе поможет избежать финансовых ошибок;

- Особенно начинающим важно, чтобы у выбранной компании было официальное представительство в стране проживания. Эта осторожность необходима на случай утери средств, например при взломе;

- Проверить сразу поддерживается ли платформой русский язык, как общается техподдержка. Понятная обеим сторонам речь ускорить процесс решения проблемы. Сегодня выбор биржи криптовалют на русском достаточно широк. Его поддерживают практически все крупные компании, ведь русскоязычных криптовалютных сообществ много. Может отличаться лишь качество перевода. Поэтому, чтобы не усложнять для себя весь процесс торговли, стоит рассматривать предложения именно таких компаний;

- Верификация — обязательна, если платформа легальна, работает с фиатной валютой и гарантирует сохранность средств. И наоборот, ее отсутствие должно насторожить;

- Поддерживает ли торговые пары. Выбирать в первую очередь стоит те, в которых есть заинтересованность, в направлении которых трейдер собирается работать. В этом случае важно, чтобы приоритетная компания серьезно относилась к листингу и сообщала лишь проверенные новости.

- Типы ордеров. Разнообразие ордеров по типу дает больше возможностей для правильной организации торгового процесса за счет расширенного потенциала. К таким, например, относятся: лимитный, рыночный ордер, стоп-рынок, стоп-лимит, стоп-лосс.

- Условия по транзакциям: будет это определенная сумма, или один вывод независимо от размера: в день, в месяц. Также способы: банковская карта или электронный кошелек.

- Наличие встроенных дополнительных функций для торгов: лендинг, стекинг, кредитное плечо. Подобные инструменты дают возможность получать пассивную прибыль со своего капитала, создают выгодные условия торговли.

Большая часть криптовалютных бирж централизованны, они более удобны в использовании, но подвержены хакерским атакам и периодическим техническим неполадкам. Децентрализованные в плане сохранности надежнее, но в связи с низкой ликвидностью не столь популярны.

Дополнительные моменты требующие проверки

Любой трейдинг — это обращение с ценными активами, а значит, риск лишиться всех вложений присутствует всегда. Вот поэтому перед регистрацией не помешает проверить путь компании, а именно: история создания, узнать кто представители, есть ли угроза атак, взломов, как проводилось решение спорных вопросов. Здесь https://crypto.ru/birzhi/ можно проверить любую заинтересовавшую компанию.

Не маловажное значение имеет объем торгов. Для этого достаточно сопоставить историю торгов и биржевые стаканы. Если сделки отображаются только в истории, но их нет в стакане, значит компания хитрит, искусственно завышает показатели. Стоит ли с такой связываться? Тем более, во избежание встречи с компаниями без должной защиты давно разработаны рейтинги надежных бирж криптовалюты. Вся подробная информация по таким вопросам находится на тематический сайтах.