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Intel Core i7-7700K против Intel Core i7-3770K – названы главные отличия между поколениями процессоров

02.08.2021 10:10 — Новости Hi-Tech | 21.by  
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Источник материала: 21.by

Intel Core i7-7700K против Intel Core i7-3770K – названы главные отличия между поколениями процессоров

Чтобы окончательно разобраться, есть ли значительные отличия между моделями процессоров Intel разных поколений, специалисты сервиса RankQuality сравнили два топовых чипа – Intel Core i7-7700K и Intel Core i7-3770K. Оба – флагманы своих линеек, геймерские версии с возможностью разгона стоковыми средствами.


В чём разница между Intel Core i7-7700K и Intel Core i7-3770K

Intel Core i7-7700K был выпущен в конце 2017 года. И чип опять привлёк внимание – возможность разгона, высокая производительность, новейшая архитектура… Всё это сделало процессор востребованным – даже сегодня его устанавливают в новые компьютеры и ноутбуки.

Но разница между чипами всё-таки есть:

  1. Intel Core i7-7700K построен на 14-нанометровой архитектуре. Intel Core i3-3770K использует 22-нм техпроцесс. Чем меньше этот показатель – тем лучше: чип оказывается более производительным, при этом потребляя меньше энергии и выделяя меньше тепла.
  2. Intel Core i7-7700K связывается с оперативной памятью по 2,4 ГГц шине, а конкурент – по 1,6 ГГц. Это означает, что новый чип быстрее получает команды и лучше справляется с высоконагруженными и ресурсоёмкими задачами – от онлайн-игр до программирования.
  3. Intel Core i7-7700K поддерживает более свежую версию DirectX – 12 – чем конкурент (он работает только с DX11). DirectX – это интерфейс для связи Windows и видеокарты. В свежих версиях появляются новые технологии, которые обеспечивают лучшее отображение графики в играх.

Таким образом, Intel действительно улучшает свои процессоры. Но только если сравнивать между несколькими поколениями. Это значит, что не нужно проводить апгрейд ПК каждый год, достаточно раза в 3–5 лет.

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Чтобы окончательно разобраться, есть ли значительные отличия между моделями процессоров Intel разных поколений, специалисты сервиса RankQuality сравнили два топовых чипа – Intel Core i7-7700K и Intel Core i7-3770K. Оба – флагманы своих линеек, геймерские версии с возможностью разгона стоковыми средствами.
 
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