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Intel Core i7-7700K против Intel Core i7-3770K – названы главные отличия между поколениями процессоров
02.08.2021 10:10 — Новости Hi-Tech | 21.by
Источник материала: 21.by
Чтобы окончательно разобраться, есть ли значительные отличия между моделями процессоров Intel разных поколений,
В чём разница между Intel Core i7-7700K и Intel Core i7-3770K
Intel Core i7-7700K был выпущен в конце 2017 года. И чип опять привлёк внимание – возможность разгона, высокая производительность, новейшая архитектура… Всё это сделало процессор востребованным – даже сегодня его устанавливают в новые компьютеры и ноутбуки.
Но разница между чипами всё-таки есть:
Таким образом, Intel действительно улучшает свои процессоры. Но только если сравнивать между несколькими поколениями. Это значит, что не нужно проводить апгрейд ПК каждый год, достаточно раза в 3–5 лет.
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Intel Core i7-7700K против Intel Core i7-3770K – названы главные отличия между поколениями процессоров
Чтобы окончательно разобраться, есть ли значительные отличия между моделями процессоров Intel разных поколений, специалисты сервиса RankQuality сравнили два топовых чипа – Intel Core i7-7700K и Intel Core i7-3770K. Оба – флагманы своих линеек, геймерские версии с возможностью разгона стоковыми средствами.
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