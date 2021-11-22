Топ курсов интернет-маркетинга по отзывам 2021

Источник материала: Edugusarov.by

Согласно проведенным исследованиям, основная масса граждан готовы полностью изменить сферу своей деятельности. У многих есть сомнения. Они касаются того, что потеряют существенные доходы, не справятся с переменами, пугает также возраст. Тем не менее сейчас самое подходящее время для того, чтобы поменять что-либо, заменить то, что не приносит радости, а также убрать то, что наносит вред организму.

Намерение полностью поменять вид деятельность связано с разными причинами. Это может быть полная недооцененность со стороны директоров, неустраивающая заработная плата, некомфортный график, полное отсутствие карьерного развития, а также нет элементарной мотивации.

Для того чтобы прервать бесконечные серые дни, чтобы начать зарабатывать хорошие деньги, стоит начать инвестировать в свое развитие с профессиональной точки зрения. Более того, новые знания существенно расширяют кругозор, значительно меняют мировоззрение, в состояние внести в жизнь соответствующие коррективы. Благодаря этому она становится значительно лучше. Начать нужно с того, чтобы найти занятие по душе, которое достаточно хорошо оплачивается. Согласно данным проведенным исследований известными компаниями, работающими на международном уровне, было отмечено 3 самых востребованных и лучших профессий:

- медики;

- маркетологи;

- аналитики данных

Если обучиться на одну из двух последних профессий, можно использовать возможности всемирной паутины, работать удаленно. Для этого достаточно пройти специализированные курсы. В представленной ниже информации даны самые актуальные на сегодняшний момент обучающие курсы, основанные на отзывах обычных потребителей и экспертов. В расчет принимались только те курсы интернет маркетинга, которым обучают в интернете. Более того, всего отзывы были проверены. Написано они были реальными пользователями. Одновременно с этим принимались во внимание такие важные аспекты, как:

- продолжительность курса;

- стоимость часа обучения;

- возможность оплаты в рассрочку;

- проведение индивидуальных занятий;

- наличие разнообразных бонусов.

Для того чтобы было более удобно изучить все представленные вниманию курсы, специалисты описали их в виде 4 модулей.

Digital-агентство EDUGUSAROV

Согласно отзывам, первое место занимает Digital-агентство EDUGUSAROV. О данном интернет агентстве вниманию представлено около 100 отзывов в интернет-маркетинге Google, 17 положительных отзывов Яндексе, столько же Фэйсбуке. Кроме того, есть достаточно большое количество видео и аудио отзывов на сайте самого агентства.

Многие пользователи в первую очередь отмечают соотношение цены и программы курса. Ее основателем является Андрей Гусаров. Это опытный профессиональный маркетолог-аналитик, который имеет 12-летний стаж работы. Он является лучшим спикером среди стран содружества. Его агентство является одним из филиалов кафедры маркетинга одного из известных белорусских вузов. Андрей Гусаров до сих пор преподает здесь свой предмет.

Главным преимуществом онлайн-курсов Гусарова является то, что процесс обучения выстраивается с использованием достаточно большого объема практического материала. Здесь ученики могут ознакомиться с реальными успешными и провальными кейсами. Кроме того, идеально отлажена обратная связь с каждым участником.

Модуль 1 - программа, график и гарантия. Время данного курса занимает 61 академический час. В неделю 2 раза проводится по два таких часа. Общая длительность занимает 3 месяца. Стоимость курса составляет 15 руб в час. Можно оплачивать частями за 3 месяца. Этот курс состоит из 27 модулей. На них разбираются такие темы, как:

- развитие интернет-маркетинга и его направления;

- тщательный анализ конкурентов;

- изучение методов стратегического планирования;

- выявление точек контакта;

- формат сбора информации;

- построение идеальной маркетинговой стратегии;

- поисковая оптимизация;

- контекстная реклама;

- маркетинг в социальных сетях;

- продвижение smm;

- формирование лояльности клиента;

- сотрудничество с блогерами.

В этом курсе есть своя собственная бонусная программа. Она касается продвижения в такой популярной соцсети, как tiktok. При необходимости ученику высылается пробная версия этого курса. Дополнительным преимуществом является то, что каждый пользователь может вернуть деньги в течении одной недели, если он поймет, что курс ему не подходит.

Модуль 2 - процесс обучения. Данный курс проводится в виде живого общения. Оно происходит в режиме онлайн или в записи. Общаются ученик и тренер наставник. Также здесь предполагается несколько разных методик обучения. Среди них наибольшей популярностью пользуется мозговой штурм, проведение мастер-классов, выполнение тестовых заданий. После завершения курса, после того защищен проект, лекционный материал остается в распоряжении.

Модуль 3 - получаемая выгода. Отработка реального проекта и достаточно обширной практики является фишкой данной школы. После того как будет успешно сдан экзамен, ученик получает официальный сертификат международного образца. Все прошедшие данный курс студенты могут получить достаточно интересное предложение уже в процессе обучения. Потенциальные работодатель обращает внимания на этот обучающий центр, так как у него заработана положительная репутация.

Модуль 4 - бонусы. Администрация данной школы создала отдельный тематический канал, где учащимся даны все материалы. Доступ открыт всех учащихся. Среди основных тематик, которая здесь размещаются, можно выделить:

- новости;

- кейсы;

- лучшие вакансии;

- прямые эфиры.

Кроме того, у студентов есть доступ к специальному курсу, им предоставляются электронной книги по маркетингу. При необходимости можно лично проконсультироваться с Андреем. Постоянно выдаются чек листы для того, чтобы быстро ориентироваться по теме и есть возможность пройти небольшую стажировку.

Webcom Academy

2 место Webcom Academy. Она заслужила около 100 отзывов по интернет-маркетингу Google, а также есть 10 отзывов в Яндексе. Данный Центр образования предоставляет возможность получить современную профессию в сфере цифровизации. Курсы ведут практикующие эксперты. Они максимально грамотно организуют уроки, детально рассматривают и изучает практический и теоретический материал.

Модуль 1. Стоимость курса составляет 739 руб за час. Вся обучающая тематика распределена на 7 недель. В стоимость входят следующие темы:

- введение в маркетинг;

- освоение стратегии и планирования;

- обучение системам управления работы с клиентами;

- анализ рынка;

- сегментирование клиентов;

- создание сайта и его продвижение;

- обучение рекламе в социальных сетях.

Если человек после первого урока не заинтересовался в обучении, ему возвращаются денежные средства. Обучающий процесс представляет собой следующие составляющие:

- видеозапись уроков;

- консультации с лучшими спикерами;

- общение в тематическом сообществе.

Каждый ученик может выбрать персональные занятия. Процесс обучения заключается в прохождении тестов, в изучении презентаций. В качестве дополнительных материалов предоставляются видеотеки. Доступ ко всем обучающим материалам остается у ученика после завершения обучения.

Модуль 2 - возможная выгода. После того, как человек завершает онлайн-обучение, он гарантированно получит знание, касающееся интернет-маркетинга. Он сможет применять самые лучшие его инструменты, самостоятельно создает стратегии продвижения. Слушатели курса получают справку о том, что они прошли обучение в этом центре.

Лучшие ученики получают помощь при последующем трудоустройстве. Диплом выдается на основании оценки, которая была получена в процессе защиты проекта. Недостатком обучения на этом курсе является то, что здесь не предоставляется международный сертификат. При этом есть один важный бонус - можно проходить индивидуальное или групповое обучение.

Школа IT-ACADEMY

3 место Школа IT-ACADEMY. Заслужила 26 отзывов по интернет-маркетингу, 10 отзывы в Фейсбуке и 16 в Яндексе. Это школа многопрофильного образования, которая касается it сферы. Она специализируется на том, чтобы обучать разработке программного обеспечения, графического дизайна. Также здесь можно научиться самостоятельно составлять бизнес-анализ и проводить тестирование программного обеспечения.

Модуль 1. Курс длится 60 академических часов. Их стоимость составляет нет 840,75 BYN. За время обучения человек подробно ознакомится с такими направлениями и тематикой:

- веб-аналитика;

- юзабилити продукта;

- таргетированная и контекстная реклама;

- маркетинг;

- написание продающих текстов;

- самостоятельное составление медиаплана.

Модуль 2. Далее идет освоение теории. Данный процесс осуществляется в виде предварительно записанных мастер-классов. Подобные уроки проводятся два раза в месяц. Пользователям предоставляется консультация в формате живого общения. Есть специализированная система наставничества, которой можно воспользоваться при оплате индивидуальных занятий. Минусом этих курсов является то, что доступ к лекциям закрывается сразу после завершения обучения.

Модуль 3. После того как слушатель овладел необходимыми навыками, он сможет определять шаги для того, чтобы продвигать любой бизнес, предварительно осуществляя тщательный анализ. Студенты получают справку государственного образца. Также он умеет легко и просто заполнять профиль на сайтах по трудоустройству и составлять резюме. Лучшие студенты получают не только сертификат, но также рекомендательное письмо. Их включают в специальную программу по поиску трудоустройства.

Модуль 4. Школа находит достаточно много аргументов для того, чтобы убедить руководителей отправить того или иного человека на обучение. Благодаря этому студент может воспользоваться корпоративной формой обучения и выбрать индивидуальное направление.

GeekBrains

4 место GeekBrains заслужила посредством 7 отзывов в Google, 6 отзывов на Facebook и 7 в Яндексе. Данный обучающий центр специализируется на обучении и разработке программного обеспечения, анализе графического дизайна. Кроме того, здесь обучают основам маркетинга.

Модуль 1. За месяц обучения нужно будет заплатить 4847 руб. Полный курс длится 14 месяцев. За это время человек получает знания по следующим тематикам:

- SEO продвижение;

- главные основы интернет-маркетинга;

- таргет;

- составление контента;

- продвижение;

- e-mail маркетинг.

Модуль 2. Общая программа обучения практически полностью заключается в проведении вебинаров. Человек задает вопрос, получает ответы в соответствии со своими проектами. Во время обучения может потребоваться поддержка и помощь с домашним заданием. В качестве наставника может быть не только преподаватель, но также более опытный студент, который уже прошел определенный период обучения на курсе, более того успешно справился со всеми практическими заданиями.

Модуль 3. Предоставляется возможность поддерживать связь с другими учениками. Можно задавать им разные вопросы. По окончании обучения выдается диплом о профессиональной подготовке, а также электронный сертификат на портале.

Skillbox

5 место Skillbox. Данный учебный центр имеет немного отзывов. Более того в Гугле их всего четыре и все негативные. На Яндексе присутствует 6 отзывов. Здесь предлагается достаточно большой выбор курсов, предназначенных для личностного и профессионального развития. Самым эффективных из них является курс по интернету продвижению. После него можно стать профессиональным маркетологом, аналитиком, стратегом, а также таргетологом.

Модуль 1. Преимуществом этого учебного курса является то, что первые полгода можно обучаться бесплатно. Полный курс длится примерно 2 года. Далее придется платить 580 белорусских рублей. В процессе обучения студентов учат следующим тематикам и направлениям:

- анализ рынка;

- стратегическое планирование;

- системы сотрудничества с клиентами;

- сбор информации;

- SEO продвижение;

- контекстная медийная реклама.

Обучающий процесс состоит из заданий и лекций. После прохождения главного курса ученик выбирает одну специализацию. Обучение завершается более продвинутыми курсами, с помощью которых можно повысить свою компетенцию, а также освоить большое количество дополнительных инструментов. После обучения выдается диплом. Он станет дополнительным положительным аргументом при поиске работы.

Что касается возможной выгоды, то все без исключения студенты получают доступ к созданию сайтов на tilda, а также к Photoshop. После прохождения можно самостоятельно создавать лендинги и креативы.

На сегодня отмечается растущий спрос на разные школы. Уже существующие дополняют свои программы, адаптируют их индивидуально. Кроме вышеперечисленных достаточно большой популярностью пользуются:

- BelHard;

- Центр Обучающих Технологий;

- Международная школа профессий;

- It-college;

- Webmart Group;

- MyAcademy;

- International Marketing Business Academy;

- Бизнес-школа ИПМ;

- Лидер;

- Европейская Академия Искусств;

- Академия интернет-резерва.

Для того чтобы сменить профессию у современного человека есть все возможности. Сделать это можно на любом промежутке жизненного этапа. Главное понимать современные тенденции на рынке трудоустройства. Обучающие интернет курсы могут помочь в этом. Главное оценить внутренние возможности и сформулировать свои профессиональные цели.