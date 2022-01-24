Оптимизация приложения в поисковой выдаче в App Store

Источник материала: Asomobile.net

Публикация приложения в App Store и Google Play Market - один из важнейших шагов выпуска проекта. Важно правильно подойти к подбору скриншотов и созданию описания, чтобы продукция выглядела более привлекательной. Удачно подобранные слова для описания и красивые скриншоты привлекут большую аудиторию, что увеличит прибыль. Именно поэтому важно знать, как лучше всего подойти к процессу публикации на торговой площадке.

История магазинов игр и приложений

Торговые площадки не всегда имели такой вид, к которому мы привыкли сегодня. Много лет заняла эволюция App Store и Google Play. Оба магазина приложений были запущены в 2008 году и планомерно развивались. Дизайн интерфейса менялся и становился всё более современным.

Подбор ключевых слов

Крайне важно подобрать правильные слова для описания приложения. Поскольку от этого будет напрямую зависеть, как часто пользователь будет видеть ваше приложение при поиске похожих.

Каждая оптимизация текста приложения начинается со сбора семантического ядра. Выполнение задачи требует четкого понимания релевантности ключевых запросов, нахождения удобных инструментов для работы с ними. Ускорить процесс ASO оптимизации можно при помощи специальных приложений. Они делают возможными не только упрощение и систематизацию работы с данными, но и проведение анализа данных, которые невозможно получить вручную. Используя инструменты для сбора семантического ядра, вы сможете значительно упростить процесс выполнения работы.

Как подобрать и оптимизировать скриншоты

Важнейшую роль играет и размещение скриншотов. Их высокое качество привлекает клиентов, делает рекламные кампании более успешными. Перед добавлением скриншотов важно оптимизировать их. Они должны быть яркими, не содержать много текста, потому что человек пробегает по всем изображениям за несколько секунд.

Прежде чем приступить к созданию скриншотов, ознакомьтесь со страницами приложений ваших конкурентов. Оцените удачность использованных решений и грамотно перенесите их в свой проект. Чужой опыт может быть очень полезен, если не является слепым копированием.

Всю самую главную информацию стоит размещать на первом скриншоте, чтобы дать пользователю возможность сразу понять, нужно ли ему приложение. Последующие изображения могут рассказывать о преимуществах приложения и его функционале. Более подробно ознакомиться с советами можно, перейдя по ссылке asomobile.net/blog/13-sovetov-kak-sozdavat-i-optimizirovat-skrinshoty-prilozheniya-dlya-app-store. Изучите методы, используемые крупнейшими компаниям, чтобы перенять их опыт и внедрить в оптимизацию своих скриншотов.