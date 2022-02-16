Обзор приложения Bet365 для Android

Источник материала: Bookmaker-ratings.ru

В этой статье «Рейтинг Букмекеров» расскажет, как скачать приложение Bet365 для Android. Мы покажем процесс установки, пополнения и вывода средств, а также о приветственном бонусе на первый депозит.

Как скачать приложение БК Bet365 на Андроид

Есть несколько вариантов: зайти сразу в Google Play, набрать название приложения и скачать его или перейти на сайт Бет365 и уже оттуда получить прямую ссылку на программу в Play Market, во избежание ошибок и скачивания мошеннических клиентов.

Наберите в адресной строке название БК «Бет365».



Проскрольте страницу вниз и нажмите «View all bet365 apps».



В разделе «Sports» кликните «Download».





Отметим, что Bet365 скачать приложение можно абсолютно бесплатно.

Как установить приложение на Андроид

Установка программы букмекерской конторы Бет365 на мобильное устройство Андроид проходит в несколько шагов.

Кликните на «Install» или «Загрузить».



Дождитесь окончания загрузки и нажмите «Open» или «Открыть».



Готово, можно приступать к регистрации (если вы еще ее не прошли).





Как зарегистрироваться

Процесс регистрации в Android приложении Бет365 представляет собой выполнение следующей последовательности действий:

Нажмите кнопку «Join» или «Регистрация».



Введите данные, которые необходимы для первичной регистрации.



Подтвердите правильность введенных данных («My details are correct»).



Пройдите верификацию аккаунта (кликните «Verify Now»).



Загрузите документы, подтверждающие личность и адрес вашего проживания.





Полный процесс регистрации на всех устройствах показан в этом материале.

Также после того, как вы заведете аккаунт, откроется доступ к бонусу 100% на первое пополнение (до 100 фунтов). Для этого зайдите в раздел «My offers» и кликните на «Claim now». У вас есть 30 дней с момента регистрации.

Чтобы получить бонус, сделайте ставок на всю сумму депозита в течение 30 дней. Коэффициенты — от 1,20.

Как авторизоваться

У вас получилось скачать приложение Bet365 для Android и зарегистрироваться. Как войти в аккаунт?

Зайдите в приложение.



Нажмите «Log In» или «Войти».



Введите данные от учетной записи и еще раз кликните «Log In».





Возможности приложения Bet365

Помимо ставок в режиме лайв (In-Play) и прематче, букмекерская контора Бет365 предлагает видеотрансляции событий прямо в приложении Android. Выберите интересующий матч и нажмите на кнопку проигрывателя. Как видите, регистрация для просмотра видео необходима.







Подробный гид по видеотрансляциям здесь. Также есть возможность использовать спортивную статистику и слушать аудиотрансляции футбола, скачек и крикета.

Как сделать ставку

В компании Bet365 скачать можно не только Андроид версию, но и iOS. А чтобы сделать ставку, воспользуйтесь этой инструкцией.

Выберите событие. Сделайте ваш прогноз (кликните на коэффициент под исходом).



Если вам удобнее, смените коэффициенты на десятичные.



Введите размер пари.





Кликните «Done».



Затем «Place Bet».





Пополнение и снятие средств

Перед пополнением средств обязательна процедура верификации аккаунта, что для этого нужно сделать, описано выше.

Войдите в аккаунт. Нажмите на иконку человечка в правом верхнем углу. Выберите раздел «Bank». Далее «Deposit» (для ввода средств). Или «Withdrawal» для вывода.

Сравнение приложения с мобильной версией Bet365

Главной причиной, почему нужно скачать приложение Bet365 для Android, можно назвать скорость работы. Программа работает без перебоев и не зависит от браузера. Но стоит отметить, что вся помощь службы поддержки оказывается только на сайте. Это означает, что из приложения вас в любом случае перекинет в браузер, если появится вопрос по работе клиента или букмекера.

Плюсы и минусы Android приложения

Приложение Bet365 на Андроид позволяет смотреть видеотрансляции на смартфоне, играть в казино и пользоваться большинством функций основной версии сайта. Компания дает за регистрацию 100-процентный бонус на первый депозит (до 100 фунтов), получить его можно и в клиенте БК.

Программа, прежде всего, обеспечивает стабильность и скорость работы. Регистрация, идентификация и финансовые операции также доступны в этом приложении.

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FAQ

Где можно скачать приложение напрямую?

Напрямую скачать Bet365 приложение на Android можно в магазине Google Play/Play Market.

Нужно ли заново регистрироваться в приложении, если уже есть аккаунт в Bet365?

Нет, повторная регистрация не требуется.

В чем приложение уступает основной версии сайта?

На сайте вы можете играть в любые игры прямо в браузере, приложение нужно скачивать для каждой игры (казино, бинго, покер) отдельное. Коэффициенты при ставках на спорт идентичные.

Можно ли скачать приложение в Гугл Плей?

Да, программа доступна в Google Play и Play Market.