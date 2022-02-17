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Балансировщик нагрузки на серверы
17.02.2022 12:32 — Новости Hi-Tech | Timeweb.com
Источник материала: Timeweb.com
Балансировка нагрузки на серверное оборудование — это необходимость для бизнеса с учетом его растущих потребностей. Чем больше запросов ежедневно отправляют клиенты, тем сложнее быстро их обрабатывать. Исправить ситуацию и повысить конкурентоспособность предприятия может балансировщик нагрузки load balancing, который легко подключить по ссылке. Он исключает риски попадания клиентов на нерабочие серверы, обеспечивает равномерное распределение запросов. Высокая доступность и отказоустойчивость, возможность горизонтального масштабирования — преимущества, которые дает балансировщик. С его помощью можно добавлять новые серверы и увеличивать доступные мощности, настраивать параметры.
Детально о работе балансировщика
После подключения load balancing получает публичный IP-адрес. На него идут все запросы. Балансировщик перенаправляет клиентов на свободные машины в группе. Ведется постоянный опрос-мониторинг с целью определения состояния серверов. Если некоторые из них перестают отвечать, они сразу исключаются из группы. Когда машина вновь включается в работу всей цепочки, она получает трафик. Все операции выполняются в автоматическом режиме, поэтому администратору не нужно отслеживать состояние серверов самостоятельно.
Ключевые задачи
Балансировщик решает сразу несколько задач для предприятия. Его подключение позволяет:
- оптимизировать использование ресурсов;
Своевременно реагировать на выход систем из строя, отправлять запросы на функционирующие серверы — все это очень важно для бизнеса. Поэтому подключение балансировщика для многих становится первоочередным корпоративным решением.
Возможности
Управлять распределением трафика можно, используя основные настройки панели. К ним относятся:
- проверка доступности;
Балансировщик можно подключить на сайте https://cloud.timeweb.com/ и запустить через панель управления, предварительно настроив правила переадресации трафика.
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