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Балансировщик нагрузки на серверы

17.02.2022 12:32 — Новости Hi-Tech | Timeweb.com  
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Источник материала: Timeweb.com

Балансировка нагрузки на серверное оборудование — это необходимость для бизнеса с учетом его растущих потребностей. Чем больше запросов ежедневно отправляют клиенты, тем сложнее быстро их обрабатывать. Исправить ситуацию и повысить конкурентоспособность предприятия может балансировщик нагрузки load balancing, который легко подключить по ссылке. Он исключает риски попадания клиентов на нерабочие серверы, обеспечивает равномерное распределение запросов. Высокая доступность и отказоустойчивость, возможность горизонтального масштабирования — преимущества, которые дает балансировщик. С его помощью можно добавлять новые серверы и увеличивать доступные мощности, настраивать параметры.

Детально о работе балансировщика

После подключения load balancing получает публичный IP-адрес. На него идут все запросы. Балансировщик перенаправляет клиентов на свободные машины в группе. Ведется постоянный опрос-мониторинг с целью определения состояния серверов. Если некоторые из них перестают отвечать, они сразу исключаются из группы. Когда машина вновь включается в работу всей цепочки, она получает трафик. Все операции выполняются в автоматическом режиме, поэтому администратору не нужно отслеживать состояние серверов самостоятельно.

Ключевые задачи

Балансировщик решает сразу несколько задач для предприятия. Его подключение позволяет:

- оптимизировать использование ресурсов;
- минимизировать время отклика;
- предотвратить перегрузку одного или нескольких серверов, их выход из строя;
- распределять нагрузку между нормально работающими машинами;
- проверять работоспособность серверного оборудования.

Своевременно реагировать на выход систем из строя, отправлять запросы на функционирующие серверы — все это очень важно для бизнеса. Поэтому подключение балансировщика для многих становится первоочередным корпоративным решением.

Возможности

Управлять распределением трафика можно, используя основные настройки панели. К ним относятся:

- проверка доступности;
- способность запоминать сессии (Sticky sessions);
- режим постоянного соединения с сервером;
- Proxy protocol для передачи данных на конечный сервер;
- выбор алгоритма балансировки.

Балансировщик можно подключить на сайте https://cloud.timeweb.com/ и запустить через панель управления, предварительно настроив правила переадресации трафика.

 
 
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