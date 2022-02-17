Установка Google Analytics через Google Tag Manager и для чего это нужно

Источник материала: ROMI center

Google Tag Manager можно назвать «складом» тегов. Он упрощает и делает более удобной работу с аналитикой ресурсов. Для онлайн-бизнеса это важно, такие действия повышают его коммерческую эффективность.

Как установить Google Analytics, используя Google Tag Manager?

Пошаговая процедура установки

Интеграцию упрощает тот факт, что оба продукта – собственность компании Google.

Сначала нужно назвать тег, что исключит путаницу. После этого необходимо перейти к настройке и приступить к конфигурации триггеров, которые активируют тег.

Для срабатывания аналитики на каждой странице сайта необходим All Pages. После этого предстоит настройка конфигурации. Можно связать с любой версией Google Analytics (старой или новой). Нужно выбирать ту версию, которая используется в данный момент. Как только подходящая платформа будет выбрана, необходимо ввести идентификатор Google Analytics. Он находится в специальном разделе под названием «Администратор». Номер идентификации копируется и вставляется в поле Google Tag Manager. После сохранения готового тега его можно увидеть в аккаунте.

Но только одним сохранением не обойтись. Для активации изменений нужна отправка обновлений на сервер. Для проверки корректности работы необходимо использовать вкладку «Предварительного просмотра».

После выполнения всех перечисленных выше действий процесс интеграции будет завершен. Далее можно заниматься созданием новых тегов, позволяющих отслеживать все действия посетителей для изменения интернет-ресурса к лучшему.

Процедура интеграции происходит быстро – обычно занимает не больше десяти минут. Подробную информацию, касающуюся этого вопроса, можно найти на сайте ROMI center. На его страницах доступны разные сервисы маркетинговой аналитики.

Для чего нужен корректный веб-анализ

Он позволяет сделать следующее:

- увидеть источники трафика, дающие лучший результат (площадки, где больше всего покупателей);

- отключить малоэффективные рекламные компании;

- сформировать необходимые изменения в вопросах оптимизации;

- оптимально перераспределить бюджетные средства;

- увидеть слабые места веб-ресурса с последующим их улучшением;

- снизить цену за каждого нового покупателя или клиента.

Учитывая все перечисленные выше пункты, можно сделать вывод, что аналитика сайта является незаменимым элементом, необходимым для развития компании. Еще больше информации об этом читайте на сайте ROMI center.