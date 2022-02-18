Главная → Новости → Новости Hi-Tech Скачать приложение Париматч на Андроид и Айфон с официального сайта 18.02.2022 12:36 — Новости Hi-Tech | Париматч Размер текста: A A A Источник материала: Париматч В этом материале «Рейтинг Букмекеров» рассказывает о том, как и где можно скачать приложение «Париматч» на мобильный телефон, какие версии приложения доступны игрокам, а также о доступе к приложению, процедурах регистрации и входа в сервис. Приложение на Андроид Мобильная программа букмекерской конторы «Париматч» – прекрасная альтернатива мобильной и полной версии сайта букмекера. Приложение характеризуется наличием функционала, аналогичного набору опций на основном сайте компании. Программу можно бесплатно скачать на официальном сайте легальной БК «Париматч». «Париматч» предлагает осуществлять следующие операции с помощью приложения: - Регистрировать новый аккаунт.

- Обращаться в техподдержку.

- Пополнять счет и выводить средства.

- Просматривать результаты матчей.

- Делать ставки в режиме прематч или лайв.

- Отслеживать историю пари и произведенных транзакций.

- Смотреть трансляции в прямом эфире.

- Пользоваться статистическими сервисами.

- Настраивать личный кабинет и пр. Зарегистрироваться и скачать «Париматч» на Андроид Характеристики приложения Parimatch RU версия 4.06.01 наличие в google play нет язык программы русский размер apk файла 44,8 мб размер приложения 136 мб операционная система android 4.0 и выше лицензия бесплатно разработчик Parimatch.ru категория спорт Как скачать приложение? Скачать «Париматч»-приложение Android-версии можно по этой схеме: 1. Зайдите на сайт букмекера и найдите пункт «Мобильные приложения».



2. Подтвердите загрузку apk файла 3.1.8 или новее.



3. Подождите, пока приложение скачается на ваше устройство. 4. Теперь можно заняться установкой. Как установить? Чтобы установить приложение на мобильное устройство, потребуется выполнить этот алгоритм действий: 1. После завершения загрузки нажмите кнопку «Открыть».



2. В появившемся окне выберите пункт «Установить».



3. Дождитесь, пока завершится установка, после чего нажмите кнопку «Открыть».



У вас получилось установить программу, начинайте игру!



Видеоинструкция по скачиванию и установке приложения БК «Париматч» на Android Приложение на Айфон

Букмекерская контора Parimatch также разработала и версию мобильного приложения для iOS-устройств. Она обладает аналогичным набором функций, как и программа на Android или мобильная версия сервиса. Разница между ними может заключаться только в скорости работы, но это не зависит от самой разработки: таковы особенности мобильных устройств на разных ОС. Скачать «Париматч» на iOS Скачивание программы Скачать мобильное приложение «Париматч» на телефон можно при использовании этого алгоритма: 1. Войдите в App Store и введите запрос «Париматч» в поиске.



2. Нажмите на значок загрузки.



3. Дождитесь, пока файл скачается, после чего сразу переходите к установке. Установка приложения на айфон Чтобы установить приложение «Париматч» на iOS-устройство, потребуется сделать следующее: 1. Нажмите кнопку «Открыть» после скачивания файла.



2. Дождитесь, пока программа установится на устройство. 3. Установка программы на этом завершена, можно начинать пользоваться!



Доступ к приложению Приложение «Париматч» доступно на официальном сайте компании. Также вы можете узнать полную информацию о мобильных продуктах букмекера в наших тематических материалах. «Париматч» скачать можно также через App Store для iOS-устройств. Программа на Андроид доступна на сайте «Париматч». Теперь поговорим о регистрации через программу и входе в систему. Регистрация Для регистрации на сайте букмекерской конторы Parimatch необходимо выполнить несколько действий. Откройте приложение – при отсутствии авторизованного аккаунта оно сразу предложит зарегистрироваться. Далее заполните анкету клиента и укажите контактные данные. Подтвердите телефон и почту – на этом регистрация будет завершена. Останется лишь верифицировать профиль и приступить к игре. Подробнее об этой процедуре вы сможете узнать в специальном материале. Вход Чтобы войти в систему, сделайте следующее: 1. Откройте приложение и нажмите кнопку «Войти».



2. В открывшейся форме введите учетные данные – номер игрового счета/e-mail/телефон и пароль.



3. Готово, можно приступать к заключению пари! Плюсы и минусы по сравнению с официальным сайтом Преимущества и недостатки приложения по отношении к сайту Parimatch можно увидеть в этой таблице: Критерий Приложение Основной сайт Навигация + - Возможность играть из любой точки мира + - Связь с техподдержкой + + Необходимость скачивания - + Оперативное оформление ставки в любом режиме + + Заключение Букмекерская контора «Париматч» создала отличные мобильные программы. Приложение Parimatch для Андроид, как и разработка для iOS, полностью повторяет функционал официального сайта букмекера. Скачать и установить приложение можно бесплатно за пару минут. Мобильная программа Parimatch позволит вам ускорить игровой процесс и заниматься им, где бы вы ни были. Часто задаваемые вопросы Как обновить приложение? Обновление на программу приходят автоматически по мере их выхода. Чтобы их установить на свое устройство, необходимо только войти в приложение и подтвердить операцию. Почему стоит установить мобильное приложение? Мобильное приложение характеризуется массой преимуществ, ключевыми из которых являются возможность игры в любом месте и любое время, удобный интерфейс, а также полное сохранение функционала основного сайта для мобильных устройств. Можно ли найти «Париматч» в AppStore и PlayMarket? В Play Market приложение для Android найти невозможно, поэтому скачивать программу этой версии рекомендуется с официального сайта букмекера. iOS-версия доступна в App Store, скачать приложение можно бесплатно. Нужно ли зеркало для приложения «Париматч»? Если вы намерены пользоваться приложением легальной конторы «Париматч», то способы обхода блокировки вам не потребуются. Зеркала нужны лишь для входа на сайт офшорной версии Parimatch и последующего скачивания программы. Подробности о зеркалах для этой компании можно узнать здесь. Есть ли промокод для приложения «Пари матч»? Да, при регистрации вы можете использовать специальный промокод для получения приветственного бонуса легальной букмекерской компании «Париматч». Контора предлагает также и другие бонусы, о которых можно узнать из этой публикации. 0 Установка Google Analytics через Google Tag Manager и для чего это нужно