Дизайн листовок: правила продающего флаера

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Если у вас есть собственный бизнес, то наверняка вы знаете, насколько важно вкладываться в рекламу. Сарафанное радио это хорошо, но ваша задача в короткие сроки рассказать о себе как можно большему количеству людей. Самый простой способ — это раздача флаеров. Дизайн листовок любого формата в Минске можно заказать на странице https://www.wlw.by/service/dizajn-listovok. Чтобы рекламный материал получился хорошим, нужны профессиональные специалисты (маркетолог и дизайнер), а также правильно поставленные цели и задачи рекламы. Важно создание фирменного стиля, разработка графического логотипа и так далее. Известное на всю Беларусь рекламное агентство WLW Group поделилось с нами советами по составлению дизайна листовок, чтобы вам было проще сориентироваться.

1 флаер = 1 сообщение

Мы понимаем, что хочется как можно больше информации разместить на листовке, но это неверный подход. Каждая компания должна знать свою целевую аудиторию и предлагать только услуги, актуальные для этих людей. Во всех остальных случаях вас ждет пустая трата времени и денег. Флаер должен отвечать на конкретный вопрос, преследуя определенные цели.

Краткий заголовок

Чтобы мгновенно привлечь внимание читателя, нужен ёмкий заголовок. Этого достаточно для полного цикла от получения листовки до покупки товара/услуги. Вызывают интерес короткие заголовки, которые хорошо запоминаются. Очень желательно стимулировать своих потенциальных клиентов, используя глаголы призыва к действию. Также рекомендуем убедиться, что ваш флаер несет прежде всего коммерческую, а не просто информативную ценность.

Стильный внешний вид

Люди устали от однообразных дизайнов, поэтому мы рекомендуем делать ставку на персонализацию продукта. Листовка должна быть настоящим произведением искусства, чтобы не возникло желания выбросить её в ближайшую урну. Без преувеличения, флаер является прообразом вашей компании. Он выстраивает прочный ассоциативный ряд, который либо нравится клиенту, либо вызывает отторжение. Важный момент: цвет текста должен гармонично сочетаться с цветом фона, но не сливаться с ним. Выбирайте такой оттенок, который бы не затруднял чтение написанного на листовке текста.

Ну и, конечно же, доверяйте профессионалам. Рекламные агентства держат руку на пульсе последних исследований в области маркетинга и следят за ситуацией на рынке. Они помогут вывести ваш бизнес совершенно на новый уровень.