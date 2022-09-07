Что делать, если iPhone упал в воду. Ремонт iPhone

Источник материала: TehRem

Смартфоны Apple, как и конкурирующие устройства, не любят ванн. Хотя несколько капель дождя не повредят комплектующие, иногда во время отпуска достаточно минуты невнимательности, чтобы iPhone упал в воду в море или озере. Несчастные случаи также часто случаются в более приземленных обстоятельствах. Ведь клиенты часто спрашивают нас, что делать, когда телефон упал в воду. Конец такой аварии может быть не очень приятным.

В настоящее время водонепроницаемые устройства считаются стандартом на рынке мобильных решений. Благодаря особой конструкции смартфоны более стойко переносят контакт с водой и могут выйти из такой ситуации целыми и невредимыми. К сожалению, наш опыт показывает, что даже сертификат водонепроницаемости не дает 100% уверенности. Ведь Apple с одной стороны заявляет о защите от воды и пыли, и в то же время не несет ответственности за какие-либо несчастные случаи в подобных обстоятельствах. Это красноречивый жест, однако следует быть осторожным.

Также следует помнить, что далеко не все пользуются новейшими смартфонами. У некоторых есть более старые версии, которые не были оснащены защитой от воды. Залитый iPhone 6 будет реагировать немного иначе, чем залитый iPhone X. Когда вы уронили iPhone в воду, не паникуйте и действуйте быстро! В начале следует отметить, что вода в iPhone могла нанести повреждения компонентам.

Так что делать если iPhone упал в воду?

Прежде всего, следует как можно скорее вынуть смартфон из воды. Чем больше времени он подвергается воздействию влаги, тем меньше вероятность того, что спасательная операция увенчается успехом. С каждой секундой вода начинает просачиваться во все более глубокие части телефона. Без сомнения, электронные компоненты не лучшим образом подготовлены к такой встрече.

Первое, что вы должны сделать сразу после того, как достанете свой смартфон, это встряхнуть его. Благодаря этому вы сможете избавиться хотя бы от части воды внутри.

Что нельзя делать когда iPhone залит?

Ваш смартфон должен выключаться в воде. В таких ситуациях происходит короткое замыкание, так что это вполне естественная реакция. Помните, что нельзя включать залитый телефон! Несомненно, есть огромное желание проверить, проснется ли телефон. Тем не менее такое действие может ухудшить ситуацию, так что наберитесь терпения.

Разумеется, залитый iPhone также нельзя подключать к зарядному устройству. Такие действия могут еще больше усугубить масштаб проблемы. Как только ваш телефон подключен к сети, вода внутри может нанести ущерб. Прожигание интегральной схемы и прожигание дыр в материнской плате — одно из самых частых последствий такого решения.

Для многих людей естественно попытаться высушить смартфон. Однако к таким решениям следует подходить с осторожностью. Нахождение телефона на солнце, размещение его на батарее или обработка феном могут только усугубить ситуацию. Такие действия приводят к тому, что устройство быстрее начнет ржаветь внутри. Излишне говорить, что ржавчина не относится к друзьям электронного оборудования.

Один из самых известных мифов — положить телефон в рис. Согласно отчету, такое лечение приведет к тому, что залитый iPhone внезапно восстановит жизнеспособность. К сожалению, единственным результатом такой операции будет потеря времени, которое в данной ситуации важно. Правда, рис обладает гигроскопическими свойствами, то есть способностью впитывать влагу. Однако удаление воды изнутри смартфона выходит за рамки его возможностей.

Небольшое затопление также не следует недооценивать. Вы можете обнаружить, что ваш iPhone упал в воду, но он работает. Вы оставляете его бездействующим на ночь, и тогда он запустится без каких-либо осложнений. Действительно, иногда счастье может улыбнуться вам. Однако гораздо чаще телефон повреждается позже в результате отложений воды и прогрессирующей коррозии. Это тихие убийцы, которые могут просто на время отсрочить поломку.

Залил айфон что делать?

На самом деле, единственный безопасный вариант — отнести ваш iPhone в наш сервис, который тщательно проверит его действия. Слово «постгарантийный» в некотором контексте может вызывать эмоции, поэтому скрасим ситуацию. Практически каждый производитель не признает гарантию в результате залива устройства. Стоит отметить, что Apple предлагает пользователям программу ремонта. Она заключается в уплате определенного сбора, после чего вы можете забрать новое устройство. Подробную информацию по этому вопросу предоставит любой авторизованный сервисный центр Apple.

Наш опыт показывает, что в остальных случаях отправлять смартфон обратно по гарантии не стоит. Это пустая трата времени, так как получить успешную проверку почти чудо. Во-первых, весь процесс займет не менее двух недель. Во-вторых, нет шансов, что сервисник не обратит внимание на суть проблемы или закроет на нее глаза. Существуют строго определенные протоколы и рекомендации по гарантийному ремонту. Кроме того, внутри каждого телефона Apple есть датчик влажности, который однозначно покажет, что пациент — залитый iPhone.

Профессиональный ремонт iPhone после залития

Если будете нести телефон в неизвестный сервис, обязательно уточните объем очистки айфона после залития. Каждый сервис делает это по-своему и не всегда следует лучшим практикам. Следует приложить все усилия, чтобы не повредить самую важную часть телефона, то есть материнскую плату. В данном случае, к сожалению, запчастей нет.

Как мы выполняем ремонт айфона после утопления

Если обнаружится, что внутренние компоненты в воде, наш квалифицированный специалист приступит к демонтажу деталей и разборке защитных экранов. Затем произведет очистку в ультразвуковой ванне с помощью антикоррозийной жидкости. Таким способом можно удалить влагу из любых зазоров, а также избавиться от очагов коррозии внутренних систем. Только теперь мастер сможет проверить, без проблем бьется ли сердце смартфона и есть ли необходимость в дальнейших действиях.

Восстановление вашего iPhone до полного рабочего состояния начинается только с очистки. Иногда также необходимо заменить аккумулятор и дисплей, которые могли быть повреждены в результате короткого замыкания. Мы будем информировать вас о ходе выполнения и запрашивать согласие, если необходимо выполнить дополнительную услугу по ремонту айфона.

Обратите внимание, что ни одна электроника не предназначена для контакта с жидкостью. Даже в случае незначительного затопления быстрое вмешательство увеличивает шансы на счастливый конец. Диагностика в нашем сервисе тоже может показать отсутствие повреждений. Тогда, по крайней мере, вы можете быть уверены, что опасности нет.