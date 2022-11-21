Planet VPN: особенности и преимущества сервиса

Источник материала: ИноСМИ

Сегодня интернет-цензура становится все более частым явлением. Из-за этого многие люди задумываются о том, как ее избежать. При этом они желают повысить безопасность интернет-серфинга и сделать посещение веб-ресурсов анонимным. Все эти функции для пользователей сегодня может предоставить VPN-сервис. Он представляет собой виртуальную частную сеть, функционирующую по особой технологии. Ее используют для безопасного и анонимного посещения интернета при помощи персональных компьютеров или мобильных устройств. Обычно для этого от пользователя требуется установка расширения или приложения на гаджет или в веб-браузер.

Сегодня бесплатный VPN готова предложить компания Planet VPN. Эта фирма предоставляет полный доступ к своим услугам, которые позволяют забыть об интернет-цензуре. Ее онлайн-сервис способен обеспечить надежное и защищенное подключение к сети и сохранить полную анонимность. К основным преимуществам VPN-программы от этой компании стоит отнести следующее:

· отсутствие ограничений трафика;

отсутствие ограничений трафика; · возможность использования приложения без регистрации и ввода личных данных;

возможность использования приложения без регистрации и ввода личных данных; · предоставление бесплатных VPN-серверов в пяти разных странах;

предоставление бесплатных VPN-серверов в пяти разных странах; · наличие технологии Kill Switch, которая не позволяет устройствам устанавливать незащищенные соединения;

наличие технологии Kill Switch, которая не позволяет устройствам устанавливать незащищенные соединения; · использование протоколов OpenVPN и IKEv2;

использование протоколов OpenVPN и IKEv2; · наличие более 1260 серверов в 60 странах, расположенных на 5 континентах;

наличие более 1260 серверов в 60 странах, расположенных на 5 континентах; · защиту посредством шифрования 256-bit;

защиту посредством шифрования 256-bit; · отсутствие ведения логов подключения;

отсутствие ведения логов подключения; · одновременную поддержку подключения до 10 гаджетов;

одновременную поддержку подключения до 10 гаджетов; · защиту от DNS и IP-утечек;

защиту от DNS и IP-утечек; · отсутствие отслеживания любых данных пользователя.

Благодаря вышеперечисленным качествам приложение Planet VPN становится все более популярным среди пользователей интернета. Ведь оно позволяет заходить на любые сайты – даже те, работа которых ограничена в конкретных регионах. Это дает возможность просматривать любой контент, смотреть фильмы и видеоролики, играть и слушать музыку. Помимо этого, благодаря сервису VPN можно пользоваться социальными сетями, мессенджерами и прочими приложениями полностью в анонимном режиме.

Установить программу от Planet VPN можно практически на любое устройство. Она совместима со всеми популярными операционными системами – как компьютерными, так и мобильными. Помимо полноценного приложения, разработчик предоставляет и расширение для браузеров, функционирующее со всем известным ПО.