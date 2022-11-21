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Planet VPN: особенности и преимущества сервиса

21.11.2022 10:30 — Новости Hi-Tech | ИноСМИ  
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Источник материала: ИноСМИ

Сегодня интернет-цензура становится все более частым явлением. Из-за этого многие люди задумываются о том, как ее избежать. При этом они желают повысить безопасность интернет-серфинга и сделать посещение веб-ресурсов анонимным. Все эти функции для пользователей сегодня может предоставить VPN-сервис. Он представляет собой виртуальную частную сеть, функционирующую по особой технологии. Ее используют для безопасного и анонимного посещения интернета при помощи персональных компьютеров или мобильных устройств. Обычно для этого от пользователя требуется установка расширения или приложения на гаджет или в веб-браузер.

Planet VPN: особенности и преимущества сервиса


Сегодня бесплатный VPN готова предложить компания Planet VPN. Эта фирма предоставляет полный доступ к своим услугам, которые позволяют забыть об интернет-цензуре. Ее онлайн-сервис способен обеспечить надежное и защищенное подключение к сети и сохранить полную анонимность. К основным преимуществам VPN-программы от этой компании стоит отнести следующее:

  • · отсутствие ограничений трафика;
  • · возможность использования приложения без регистрации и ввода личных данных;
  • · предоставление бесплатных VPN-серверов в пяти разных странах;
  • · наличие технологии Kill Switch, которая не позволяет устройствам устанавливать незащищенные соединения;
  • · использование протоколов OpenVPN и IKEv2;
  • · наличие более 1260 серверов в 60 странах, расположенных на 5 континентах;
  • · защиту посредством шифрования 256-bit;
  • · отсутствие ведения логов подключения;
  • · одновременную поддержку подключения до 10 гаджетов;
  • · защиту от DNS и IP-утечек;
  • · отсутствие отслеживания любых данных пользователя.

Planet VPN: особенности и преимущества сервиса


Благодаря вышеперечисленным качествам приложение Planet VPN становится все более популярным среди пользователей интернета. Ведь оно позволяет заходить на любые сайты – даже те, работа которых ограничена в конкретных регионах. Это дает возможность просматривать любой контент, смотреть фильмы и видеоролики, играть и слушать музыку. Помимо этого, благодаря сервису VPN можно пользоваться социальными сетями, мессенджерами и прочими приложениями полностью в анонимном режиме.

Установить программу от Planet VPN можно практически на любое устройство. Она совместима со всеми популярными операционными системами – как компьютерными, так и мобильными. Помимо полноценного приложения, разработчик предоставляет и расширение для браузеров, функционирующее со всем известным ПО.

 
 
 
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