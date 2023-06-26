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Как стать дизайнером с нуля, где пройти обучение

26.06.2023 10:39 — Новости Hi-Tech | ИноСМИ  
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Источник материала: ИноСМИ

Информационные технологии становятся все более популярными, в том числе и в области получения профессий. Эта сфера славится своим разнообразием специализаций, от аналитики до программирования, от копирайтеров до разработчиков интерфейсов. Дизайнерские области актуальны как никогда. Возможность работать в режиме «домашний офис» или удаленно без посещения офиса изменила требования к специалистам. И это повлияло на развитие направлений в обучении в режиме онлайн. Обучающая платформа GeekBrains предлагает онлайн-курсы по разным направлениям как для взрослых, так и для детей. По итогам обучения у вас будет готовое портфолио, что откроет перед вами большие перспективы в плане трудоустройства.

Что такое дизайн и кто такой дизайнер

Одним из самых популярных направлений являются дизайнерские курсы. Дизайн – это все то, что появляется в красивом удобном формате и приятно глазу. Применительно к информационным технологиям дизайнер – это тот специалист, который создает правильно оформленный контент на сайте и способен решить большую часть задач по продвижению.

Основные задачи дизайнера:

  • · выявление цели проекта;
  • · изучение целевой аудитории (проведение исследований рынка, на котором реализуется проект);
  • · создание объектов (в том числе их отрисовка, то есть визуализация).

Какие специализации могут быть у дизайнера:

  • · дизайн среды. С помощью материалов и цвета, рисунка и других средств организует правильно выделенное пространство;
  • · предметный – визуализирует объекты, совмещая функциональные характеристики и красоту так, чтобы вещи становились удобными и простыми в использовании;
  • · веб-дизайнер, или цифровой. Придумывает сайты и прорабатывает интерфейсы так, чтобы пользователи могли быстро и комфортно решать свои задачи;
  • · графический – это специалист по графике, созданию рекламных материалов, использующий специальные редакторы для отрисовки макетов и визуализации проектов.

Определив свои наклонности и интерес, можно пройти обучение дизайну онлайн. Этот вариант удобен тем, что заниматься можно в комфорте, не торопясь, проходя достаточное количество раз изучаемые темы.

Наиболее актуальными становятся курсы дизайна для начинающих. Все большее количество людей выбирает платформу для изменения рода своей деятельности. Большим плюсом платформы является то, что здесь доступен разный уровень обучения. В зависимости от первоначальной подготовки можно подобрать необходимый уровень нагрузки и сроки обучения.

 
 
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Информационные технологии становятся все более популярными, в том числе и в области получения профессий. Эта сфера славится своим разнообразием специализаций, от аналитики до программирования, от копирайтеров до разработчиков интерфейсов.
 
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