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Как стать дизайнером с нуля, где пройти обучение
26.06.2023 10:39 — Новости Hi-Tech | ИноСМИ
Источник материала: ИноСМИ
Информационные технологии становятся все более популярными, в том числе и в области получения профессий. Эта сфера славится своим разнообразием специализаций, от аналитики до программирования, от копирайтеров до разработчиков интерфейсов. Дизайнерские области актуальны как никогда. Возможность работать в режиме «домашний офис» или удаленно без посещения офиса изменила требования к специалистам. И это повлияло на развитие направлений в обучении в режиме онлайн. Обучающая платформа
Что такое дизайн и кто такой дизайнер
Одним из самых популярных направлений являются дизайнерские курсы. Дизайн – это все то, что появляется в красивом удобном формате и приятно глазу. Применительно к информационным технологиям дизайнер – это тот специалист, который создает правильно оформленный контент на сайте и способен решить большую часть задач по продвижению.
Основные задачи дизайнера:
Какие специализации могут быть у дизайнера:
Определив свои наклонности и интерес, можно пройти
Наиболее актуальными становятся
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информационные технологии становятся все более популярными, в том числе и в области получения профессий. Эта сфера славится своим разнообразием специализаций, от аналитики до программирования, от копирайтеров до разработчиков интерфейсов.
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