Как стать дизайнером с нуля, где пройти обучение

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Информационные технологии становятся все более популярными, в том числе и в области получения профессий. Эта сфера славится своим разнообразием специализаций, от аналитики до программирования, от копирайтеров до разработчиков интерфейсов. Дизайнерские области актуальны как никогда. Возможность работать в режиме «домашний офис» или удаленно без посещения офиса изменила требования к специалистам. И это повлияло на развитие направлений в обучении в режиме онлайн. Обучающая платформа GeekBrains предлагает онлайн-курсы по разным направлениям как для взрослых, так и для детей. По итогам обучения у вас будет готовое портфолио, что откроет перед вами большие перспективы в плане трудоустройства.

Что такое дизайн и кто такой дизайнер

Одним из самых популярных направлений являются дизайнерские курсы. Дизайн – это все то, что появляется в красивом удобном формате и приятно глазу. Применительно к информационным технологиям дизайнер – это тот специалист, который создает правильно оформленный контент на сайте и способен решить большую часть задач по продвижению.

Основные задачи дизайнера:

· выявление цели проекта;

выявление цели проекта; · изучение целевой аудитории (проведение исследований рынка, на котором реализуется проект);

изучение целевой аудитории (проведение исследований рынка, на котором реализуется проект); · создание объектов (в том числе их отрисовка, то есть визуализация).

Какие специализации могут быть у дизайнера:

· дизайн среды. С помощью материалов и цвета, рисунка и других средств организует правильно выделенное пространство;

дизайн среды. С помощью материалов и цвета, рисунка и других средств организует правильно выделенное пространство; · предметный – визуализирует объекты, совмещая функциональные характеристики и красоту так, чтобы вещи становились удобными и простыми в использовании;

предметный – визуализирует объекты, совмещая функциональные характеристики и красоту так, чтобы вещи становились удобными и простыми в использовании; · веб-дизайнер, или цифровой. Придумывает сайты и прорабатывает интерфейсы так, чтобы пользователи могли быстро и комфортно решать свои задачи;

веб-дизайнер, или цифровой. Придумывает сайты и прорабатывает интерфейсы так, чтобы пользователи могли быстро и комфортно решать свои задачи; · графический – это специалист по графике, созданию рекламных материалов, использующий специальные редакторы для отрисовки макетов и визуализации проектов.

Определив свои наклонности и интерес, можно пройти обучение дизайну онлайн . Этот вариант удобен тем, что заниматься можно в комфорте, не торопясь, проходя достаточное количество раз изучаемые темы.

Наиболее актуальными становятся курсы дизайна для начинающих . Все большее количество людей выбирает платформу для изменения рода своей деятельности. Большим плюсом платформы является то, что здесь доступен разный уровень обучения. В зависимости от первоначальной подготовки можно подобрать необходимый уровень нагрузки и сроки обучения.