Обучение программированию на Skillbox

Источник материала: ИноСМИ

Освоение новых профессий в современном мире – не роскошь, а необходимость. Не всегда есть возможность учиться в своем городе, но, к счастью, сегодня это можно делать онлайн. Прекрасную возможность предоставляет ресурс https://blog.skillbox.by/. Это образовательная платформа, предназначенная для дистанционного обучения.

Особенности

За определенную плату пользователь получает доступ к урокам и лекциям в формате видео, вебинарам и иным учебным материалам, составляющим выбранный им курс. Для закрепления полученных знаний и навыков он получает и выполняет задания, которые в течение двух суток проверяет куратор, тесты тоже используются для оценки знаний. По результатам тестов выдается сертификат о прохождении самообучения по определенной профессии.

Обучение на платформе Skillboxи выгодно, и удобно:

· все преподаватели являются признанными профессионалами в своих отраслях;

все преподаватели являются признанными профессионалами в своих отраслях; · выполненные задания, включая дипломную могут стать основой будущего портфолио;

выполненные задания, включая дипломную могут стать основой будущего портфолио; · есть возможность трудоустроиться к одному из партнеров курса.

Чему можно научиться на Skillbox? Образовательные программы разнообразны, но большинство предлагаемых специальностей подходит для удаленной работы. В частности, это касается программирования. Здесь можно узнать подробней о java и python – самых востребованных языках программирования.

Java

Java– язык программирования, обладающий особыми качествами:

· он способен работать на различных операционных системах, не требуя изменения исходного кода;

он способен работать на различных операционных системах, не требуя изменения исходного кода; · поддержка многопоточности позволяет выполнять внутри одного приложения ряд задач;

поддержка многопоточности позволяет выполнять внутри одного приложения ряд задач; · стандартная библиотека классов довольно велика, в ней присутствуют готовые решения для разнообразных задач;

стандартная библиотека классов довольно велика, в ней присутствуют готовые решения для разнообразных задач; · имеется множество защитных механизмов.

Эти особенности обеспечивают Java актуальность, которая не снижается со временем. Это означает, что коды, написанные на нем, не нуждаются в переработке. И, конечно, еще долго будут востребованы навыки программирования на Java, приобрести которые можно на платформе Skillbox.

Python

Python создан в 1980-х гг. и до сих пор сохраняет свою актуальность. Освоить его несложно, в практическом использовании он тоже достаточно прост, поэтому начинающие программисты обычно выбирают именно его. Сфера его применения обширная:

· системы анализа данных;

системы анализа данных; · машинное обучение с использованием искусственного интеллекта;

машинное обучение с использованием искусственного интеллекта; · разработка API и web-сервисов.

Узнать подробней о python-разработке можно на сайте Skillbox, здесь же можно научиться программированию на этом языке, пройдя соответствующие курсы.