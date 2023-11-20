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Обучение программированию на Skillbox
20.11.2023 11:42 — Новости Hi-Tech | ИноСМИ
Источник материала: ИноСМИ
Освоение новых профессий в современном мире – не роскошь, а необходимость. Не всегда есть возможность учиться в своем городе, но, к счастью, сегодня это можно делать онлайн. Прекрасную возможность предоставляет ресурс https://blog.skillbox.by/. Это образовательная платформа, предназначенная для дистанционного обучения.
Особенности
За определенную плату пользователь получает доступ к урокам и лекциям в формате видео, вебинарам и иным учебным материалам, составляющим выбранный им курс. Для закрепления полученных знаний и навыков он получает и выполняет задания, которые в течение двух суток проверяет куратор, тесты тоже используются для оценки знаний. По результатам тестов выдается сертификат о прохождении самообучения по определенной профессии.
Обучение на платформе Skillboxи выгодно, и удобно:
Чему можно научиться на Skillbox? Образовательные программы разнообразны, но большинство предлагаемых специальностей подходит для удаленной работы. В частности, это касается программирования. Здесь можно узнать подробней о java и python – самых востребованных языках программирования.
Java
Java– язык программирования, обладающий особыми качествами:
Эти особенности обеспечивают Java актуальность, которая не снижается со временем. Это означает, что коды, написанные на нем, не нуждаются в переработке. И, конечно, еще долго будут востребованы навыки программирования на Java, приобрести которые можно на платформе Skillbox.
Python
Python создан в 1980-х гг. и до сих пор сохраняет свою актуальность. Освоить его несложно, в практическом использовании он тоже достаточно прост, поэтому начинающие программисты обычно выбирают именно его. Сфера его применения обширная:
Узнать подробней о python-разработке можно на сайте Skillbox, здесь же можно научиться программированию на этом языке, пройдя соответствующие курсы.
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