Делаем бота для продажи товаров в Телеграм без опыта

Источник материала: ИноСМИ

Telegram – технологичный, многогранный мессенджер. Для переписки а-ля «Привет, что ты там?» подходит так же хорошо, как и для торговли товарами с большим оборотом. Магазины начали появляться сравнительно недавно, примерно года 2 назад, но тогда ещё были сырыми, почти примитивными. Стоковые возможности платформы подросли в этом направлении, но всё равно многое без подключения специализированных ботов реализовать не получается.

Поэтому программисты пишут магазинных ботов для Телеги, также есть специальные конструкторы с централизованной подпиской. Программирование идёт лесом, поскольку мало интересует обычных пользователей. Наше внимание привлёк @uShopWebBot, который полгода назад появился в конструкторе сайтов uCoz, движке, известном высоким качеством магазинного модуля. С его помощью можно торговать материальными товарами, услугами, файлами и электронными кодами.

Базу даёт бот, создаваемый в @BotFather мессенджера, за остальные вещи отвечает бэкграунд Юкоза. Учитывая его мощь, данная связка выглядит чуть ли не лучшей на сегодняшний день. За наполнение товарами, обработку заказов, подключение платёжных и логистических систем, настройку оформления меню бота, сбор статистики и прочее отвечает админка Юкоза. С таким дополнением магазин в Телеге функционально мало чем уступает сайту-магазину. Нельзя лишь того, чего формат не позволяет – любой бот Телеги выглядит как приложение с многоуровневым меню.

Создание бота при помощи @uShopWebBot – задача несложная, но интуитивно догадаться, как это правильно делается, почти невозможно без схожего опыта. Поэтому распишем подробнее, что там и как.

Как запустить бота в Telegram с помощью uCoz?

Первое – регистрация в конструкторе. В качестве типа сайта выберите «Интернет-магазин», поддомен роли не играет – впишите любой. Всё, у вас есть 15 дней для тестирования всех возможностей сайта и бота. Все функции находятся в разделе модуля «Интернет-магазин», к настройкам бота ведёт неброская ссылка слева вверху «Telegram Bot».

Создание бота:

· Откройте приложение Telegram, найдите @uShopWebBot;

Откройте приложение Telegram, найдите @uShopWebBot; · В меню бота выберите создание магазина;

В меню бота выберите создание магазина; · В следующем меню кликните «Создать веб-бота»;

В следующем меню кликните «Создать веб-бота»; · Далее бот предложит зарегистрироваться – почта, пароль и технический адрес будущего сайта в uCoz;

Подключение бота:

· После входа в аккаунт сайта пропишите команду /newbot;

После входа в аккаунт сайта пропишите команду /newbot; · Увидите список всех сайтов аккаунта (или 1), выберите нужный.

Создание бота в Botfather:

· Найдите корневого бота @Botfather;

Найдите корневого бота @Botfather; · После входа введите «/newbot»;

После входа введите «/newbot»; · Дайте название бота, то есть магазина, которое будут видеть все клиенты. Допустим, «Игрушки счастливых детей»;

Дайте название бота, то есть магазина, которое будут видеть все клиенты. Допустим, «Игрушки счастливых детей»; · Даём имя боту, которое всегда заканчивается на «Bot». Например, «@HappyKidsToys».

Это общая схема, реализация которой займёт минут 15-20 по времени. Далее нужно будет настроить оформление, структуру бот-магазина, добавить средства приёма оплаты, наполнить витрину и прочее. Эта инструкция по созданию веб-бота в Телеграм расскажет вам детально, что и как делается. Посмотрите примеры демо-магазинов: доставка еды - @Dolce_Bot, цветов – @CvetovBot, магазин цифровых товаров - @DigitalGood_Bot.

Фишки uShopWebBot и Телеграма как торговой площадки

Бот-магазин – это не обычный чат-бот Телеги. Это мини-приложение с большим набором возможностей, мало уступающих тем, что доступны при работе над сайтами. Поэтому выбор инструмента, который будет стоять за базовым ботом Телеграма, сильно влияет на то, насколько удобно и эффективно вы сможете управлять продажами. Админка uCoz даёт много преимуществ по настройке и обслуживанию магазина:

· Возможность торговли не только обычными, но цифровыми товарами, услугами и электронными кодами (при заполнении карточки выбираете нужный тип товара);

Возможность торговли не только обычными, но цифровыми товарами, услугами и электронными кодами (при заполнении карточки выбираете нужный тип товара); · Гибкая настройка каталога и отдельных товаров (опции, наценки, артикулы, промо-коды и пр.);

Гибкая настройка каталога и отдельных товаров (опции, наценки, артикулы, промо-коды и пр.); · Возможность подключения различных интеграций – CRM, к примеру;

Возможность подключения различных интеграций – CRM, к примеру; · Импорт товаров из 1С и прайс-листов;

Импорт товаров из 1С и прайс-листов; · Большой выбор способов оплаты и доставки;

Большой выбор способов оплаты и доставки; · Статистика;

Статистика; · Доступная и качественная техподдержка в том же Телеграме и не только.

Теперь о плюсах Телеграма:

· Мессенджер популярен, установлен почти у всех;

Мессенджер популярен, установлен почти у всех; · Все продажи происходят внутри, дополнительные приложения покупателям не нужны;

Все продажи происходят внутри, дополнительные приложения покупателям не нужны; · Каждый посетитель – ваш подписчик с автоматическим согласием. Встроенный механизм рассылок бесплатный и поможет в стимуляции повторных продаж;

Каждый посетитель – ваш подписчик с автоматическим согласием. Встроенный механизм рассылок бесплатный и поможет в стимуляции повторных продаж; · Возможность оставления отзывов, получения консультаций, оставления реакций, комментариев, отправки файлов тут же;

Возможность оставления отзывов, получения консультаций, оставления реакций, комментариев, отправки файлов тут же; · Произвольная настройка формата уведомлений о продажах;

Произвольная настройка формата уведомлений о продажах; · Отсутствие таргетированной рекламы, которая способна переманивать клиентов в другие магазины. Также нет баннеров, всплывающих окон и прочего, что отвлекает и раздражает покупателей;

Отсутствие таргетированной рекламы, которая способна переманивать клиентов в другие магазины. Также нет баннеров, всплывающих окон и прочего, что отвлекает и раздражает покупателей; · Быстродействие мессенджера – работает быстро на любом ведре, потребляет мало трафика. Всё это без дополнительной оптимизации, чего требуют сайты, к примеру;

Быстродействие мессенджера – работает быстро на любом ведре, потребляет мало трафика. Всё это без дополнительной оптимизации, чего требуют сайты, к примеру; · Чуть ли не главное – описания товаров можно копировать у других, уникальность здесь роли не играет. Поисковикам всё равно, что происходит внутри мессенджера, продвигать в них нечего. Это значительно ускоряет работу.

Чуть ли не главное – описания товаров можно копировать у других, уникальность здесь роли не играет. Поисковикам всё равно, что происходит внутри мессенджера, продвигать в них нечего. Это значительно ускоряет работу. · Поле для экспериментов с минимальными затратами усилий: совершенствуйте сценарий меню магазина, увеличивайте продажи.

Связка админки Юкоза и телеграмного бота является чуть ли не эталонной. Море возможностей, удобства, способов анализа и оптимизации продаж.

Сколько стоит запуск бота?

Стоимость бота входит в цену магазинного тарифа uCoz - $9.99/мес или $84/год. На праздники часто вводят скидки до 50%. Таким образом, в одну цену можно развивать магазин-сайт и магазин-бот – 2 параллельных канала продаж одинакового или разного ассортимента товаров.

Подводим итоги

uCoz – первый конструктор сайтов, разработчики которого поймали тренд и создали бота для продаж в Телеграм, для которого доступно большинство инструментов и возможностей магазинной части админки движка. Именно поэтому считаем юкозовского бота лучшим в своей категории – он попросту самый мощный. Настраивается элементарно, стоит недорого.

Кроме того, речь не только о боте – вы можете развивать полноценный сайт-магазин. Он даже может быть не связан с ассортиментом бота, иметь другую направленность и тип товаров. Одно другому не противоречит. Всё в одну цену.

Сам по себе Телеграм мегаперспективен. Если уже торгуете на других площадках, эту тоже стоит осваивать. Если уже есть канал с подписчиками, то вообще хорошо. Создавайте бота с товарами или услугами, близкими к тематике канала, и рекламируйте их у себя без дополнительных вложений в среде имеющейся Ц/А. Вариантов много, дело несложное и стоящее.