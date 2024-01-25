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Делаем бота для продажи товаров в Телеграм без опыта
25.01.2024 11:39 — Новости Hi-Tech | ИноСМИ
Источник материала: ИноСМИ
Telegram – технологичный, многогранный мессенджер. Для переписки а-ля «Привет, что ты там?» подходит так же хорошо, как и для торговли товарами с большим оборотом. Магазины начали появляться сравнительно недавно, примерно года 2 назад, но тогда ещё были сырыми, почти примитивными. Стоковые возможности платформы подросли в этом направлении, но всё равно многое без подключения специализированных ботов реализовать не получается.
Поэтому программисты пишут магазинных ботов для Телеги, также есть специальные конструкторы с централизованной подпиской. Программирование идёт лесом, поскольку мало интересует обычных пользователей. Наше внимание привлёк @uShopWebBot, который полгода назад появился в конструкторе сайтов uCoz, движке, известном высоким качеством магазинного модуля. С его помощью можно торговать материальными товарами, услугами, файлами и электронными кодами.
Базу даёт бот, создаваемый в @BotFather мессенджера, за остальные вещи отвечает бэкграунд Юкоза. Учитывая его мощь, данная связка выглядит чуть ли не лучшей на сегодняшний день. За наполнение товарами, обработку заказов, подключение платёжных и логистических систем, настройку оформления меню бота, сбор статистики и прочее отвечает админка Юкоза. С таким дополнением магазин в Телеге функционально мало чем уступает сайту-магазину. Нельзя лишь того, чего формат не позволяет – любой бот Телеги выглядит как приложение с многоуровневым меню.
Создание бота при помощи @uShopWebBot – задача несложная, но интуитивно догадаться, как это правильно делается, почти невозможно без схожего опыта. Поэтому распишем подробнее, что там и как.
Как запустить бота в Telegram с помощью uCoz?
Первое – регистрация в конструкторе. В качестве типа сайта выберите «Интернет-магазин», поддомен роли не играет – впишите любой. Всё, у вас есть 15 дней для тестирования всех возможностей сайта и бота. Все функции находятся в разделе модуля «Интернет-магазин», к настройкам бота ведёт неброская ссылка слева вверху «Telegram Bot».
Создание бота:
Подключение бота:
Создание бота в Botfather:
Это общая схема, реализация которой займёт минут 15-20 по времени. Далее нужно будет настроить оформление, структуру бот-магазина, добавить средства приёма оплаты, наполнить витрину и прочее. Эта инструкция по созданию веб-бота в Телеграм расскажет вам детально, что и как делается. Посмотрите примеры демо-магазинов: доставка еды - @Dolce_Bot, цветов – @CvetovBot, магазин цифровых товаров - @DigitalGood_Bot.
Фишки uShopWebBot и Телеграма как торговой площадки
Бот-магазин – это не обычный чат-бот Телеги. Это мини-приложение с большим набором возможностей, мало уступающих тем, что доступны при работе над сайтами. Поэтому выбор инструмента, который будет стоять за базовым ботом Телеграма, сильно влияет на то, насколько удобно и эффективно вы сможете управлять продажами. Админка uCoz даёт много преимуществ по настройке и обслуживанию магазина:
Теперь о плюсах Телеграма:
Связка админки Юкоза и телеграмного бота является чуть ли не эталонной. Море возможностей, удобства, способов анализа и оптимизации продаж.
Сколько стоит запуск бота?
Стоимость бота входит в цену магазинного тарифа uCoz - $9.99/мес или $84/год. На праздники часто вводят скидки до 50%. Таким образом, в одну цену можно развивать магазин-сайт и магазин-бот – 2 параллельных канала продаж одинакового или разного ассортимента товаров.
Подводим итоги
uCoz – первый конструктор сайтов, разработчики которого поймали тренд и создали бота для продаж в Телеграм, для которого доступно большинство инструментов и возможностей магазинной части админки движка. Именно поэтому считаем юкозовского бота лучшим в своей категории – он попросту самый мощный. Настраивается элементарно, стоит недорого.
Кроме того, речь не только о боте – вы можете развивать полноценный сайт-магазин. Он даже может быть не связан с ассортиментом бота, иметь другую направленность и тип товаров. Одно другому не противоречит. Всё в одну цену.
Сам по себе Телеграм мегаперспективен. Если уже торгуете на других площадках, эту тоже стоит осваивать. Если уже есть канал с подписчиками, то вообще хорошо. Создавайте бота с товарами или услугами, близкими к тематике канала, и рекламируйте их у себя без дополнительных вложений в среде имеющейся Ц/А. Вариантов много, дело несложное и стоящее.
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