Главная → Новости → Новости Hi-Tech Цифра, а не пластик! 10 причин перейти на виртуальные карты прямо сейчас ИноСМИ 25.03.2024 13:21 — Новости Hi-Tech Размер текста: A A A Источник материала: ИноСМИ В современном мире технологий способы оплаты быстро эволюционируют. Физические пластиковые карты устаревают, на смену им приходят более безопасные и удобные виртуальные (цифровые) аналоги. Сегодня мы расскажем вам о 10 весомых причинах полностью отказаться от привычного "пластика" и перейти на инновационные онлайн-карточки. Максимальная защита от мошенничества. Хищение данных пластиковых карт - распространенная проблема. Реквизиты виртуальной карты хранятся исключительно в защищенной среде банка, что делает ее практически неуязвимой для мошенников. Даже если данные вашей основной карты попадут в чужие руки, злоумышленники не смогут совершить с нее никаких операций. Универсальность и удобство. Виртуальная карта – это полноценный платежный инструмент, который вы можете использовать для оплаты любых онлайн-покупок: от продуктов питания и одежды до подписок на стриминговые сервисы и онлайн-игры. Не нужно носить с собой лишний пластик – все ваши карты уместятся в вашем смартфоне! Легкость управления. Управление виртуальными карточками осуществляется через мобильное приложение банка, что позволяет легко отслеживать расходы, устанавливать лимиты и блокировать карту при необходимости. Мгновенная активация. Создание виртуальной карты занимает всего несколько минут. Вам не придется ждать несколько дней, пока банк изготовит и доставит пластик. Цифровая карта будет готова к использованию сразу после ее активации в мобильном приложении или интернет-банке. Интеграция с платежными системами. Виртуальные карты легко интегрируются с популярными платежными системами и сервисами, такими как Apple Pay, Samsung Pay и д.р., упрощая процесс оплаты. Современные смартфоны со встроенным NFC-модулем открывают возможности для бесконтактной оплаты товаров и услуг в офлайн-режиме. Установите специализированное приложение, например, Apple Pay или Samsung Pay, и подключить к нему вашу виртуальную карту. После успешной активации сервиса для проведения оплаты достаточно будет поднести мобильное устройство к платежному терминалу, и транзакция будет совершена бесконтактным способом. Удобство управления. Виртуальная карта – это удобный инструмент, который можно использовать как дополнение к уже имеющемуся счету, так и в качестве самостоятельного платежного средства. Никаких очередей и бюрократии для получения. Оформить виртуальную карту – дело нескольких минут. Большинство банков предлагают сделать это прямо в мобильном приложении, избавляя вас от необходимости посещать отделение банка и тратить свое время в очередях. Экологичный выбор без пластикового мусора. Переход на бесплатные цифровые карточки - это ваш вклад в защиту окружающей среды от губительных для природы пластмасс. Никаких ненужных физических карт - только экологичные цифровые аналоги. Выбор валюты: Планируете путешествие за границу? С виртуальной картой вам не нужно будет заранее беспокоиться об обмене валюты. Международные карты выпускаются в разных валютах - евро и долларах. В заключение хотим сказать: если вы цените безопасность, конфиденциальность, удобство и следите за инновациями, то виртуальные карты - это верный и прогрессивный выбор для безопасных и удобных платежей. 0