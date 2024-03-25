|
Цифра, а не пластик! 10 причин перейти на виртуальные карты прямо сейчас
- Размер текста:
- A
- A
- A
Источник материала:
ИноСМИ
В современном мире технологий способы оплаты быстро эволюционируют. Физические пластиковые карты устаревают, на смену им приходят более безопасные и удобные виртуальные (цифровые) аналоги. Сегодня мы расскажем вам о 10 весомых причинах полностью отказаться от привычного "пластика" и перейти на инновационные онлайн-карточки.
-
Максимальная защита от мошенничества. Хищение данных пластиковых карт - распространенная проблема. Реквизиты виртуальной карты хранятся исключительно в защищенной среде банка, что делает ее практически неуязвимой для мошенников. Даже если данные вашей основной карты попадут в чужие руки, злоумышленники не смогут совершить с нее никаких операций.
-
Универсальность и удобство. Виртуальная карта – это полноценный платежный инструмент, который вы можете использовать для оплаты любых онлайн-покупок: от продуктов питания и одежды до подписок на стриминговые сервисы и онлайн-игры. Не нужно носить с собой лишний пластик – все ваши карты уместятся в вашем смартфоне!
-
Легкость управления. Управление виртуальными карточками осуществляется через мобильное приложение банка, что позволяет легко отслеживать расходы, устанавливать лимиты и блокировать карту при необходимости.
-
Мгновенная активация. Создание виртуальной карты занимает всего несколько минут. Вам не придется ждать несколько дней, пока банк изготовит и доставит пластик. Цифровая карта будет готова к использованию сразу после ее активации в мобильном приложении или интернет-банке.
-
Интеграция с платежными системами. Виртуальные карты легко интегрируются с популярными платежными системами и сервисами, такими как Apple Pay, Samsung Pay и д.р., упрощая процесс оплаты. Современные смартфоны со встроенным NFC-модулем открывают возможности для бесконтактной оплаты товаров и услуг в офлайн-режиме. Установите специализированное приложение, например, Apple Pay или Samsung Pay, и подключить к нему вашу виртуальную карту. После успешной активации сервиса для проведения оплаты достаточно будет поднести мобильное устройство к платежному терминалу, и транзакция будет совершена бесконтактным способом.
-
Удобство управления. Виртуальная карта – это удобный инструмент, который можно использовать как дополнение к уже имеющемуся счету, так и в качестве самостоятельного платежного средства.
-
Никаких очередей и бюрократии для получения. Оформить виртуальную карту – дело нескольких минут. Большинство банков предлагают сделать это прямо в мобильном приложении, избавляя вас от необходимости посещать отделение банка и тратить свое время в очередях.
-
Экологичный выбор без пластикового мусора. Переход на бесплатные цифровые карточки - это ваш вклад в защиту окружающей среды от губительных для природы пластмасс. Никаких ненужных физических карт - только экологичные цифровые аналоги.
-
Выбор валюты: Планируете путешествие за границу? С виртуальной картой вам не нужно будет заранее беспокоиться об обмене валюты. Международные карты выпускаются в разных валютах - евро и долларах.
В заключение хотим сказать: если вы цените безопасность, конфиденциальность, удобство и следите за инновациями, то виртуальные карты - это верный и прогрессивный выбор для безопасных и удобных платежей.
|
-
Цифра, а не пластик! 10 причин перейти на виртуальные карты прямо сейчас
13:20, ИноСМИ
-
Все новости