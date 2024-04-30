Главная → Новости → Новости Hi-Tech Как выбрать хороший и производительный ноутбук ИноСМИ 30.04.2024 14:46 — Новости Hi-Tech Размер текста: A A A Источник материала: ИноСМИ Сегодня для многих пользователей ноутбук является более удобным решением, чем стационарный ПК. Как правило, ключевым параметром в данном моменте является компактность устройств. Сегодня на рынке представлено огромное количество устройство различных категорий, поэтому купить ноутбук в рассрочку в Минске можно под любые нужды и бюджет. Однако, перед тем, как приступать к выбору и покупке, стоит знать ключевые параметры, на которые стоит обратить внимание, а также их особенности. Основные параметры для выбора Подбор начинается с ключевых критериев. · Экрана. Наиболее распространенным решением считается диагональ в 15.6 дюйма, при необходимости в большой диагонали можно рассмотреть устройства с экранами 17.3 дюйма. Если компьютер используется очень активно и часто берется с собой в поездки, стоит присмотреться к так называемым ультрабукам, диагональю в 13–14 дюймов. При необходимости просматривать контент высокого качества стоит позаботиться о достойном разрешении экрана.

Экрана. Наиболее распространенным решением считается диагональ в 15.6 дюйма, при необходимости в большой диагонали можно рассмотреть устройства с экранами 17.3 дюйма. Если компьютер используется очень активно и часто берется с собой в поездки, стоит присмотреться к так называемым ультрабукам, диагональю в 13–14 дюймов. При необходимости просматривать контент высокого качества стоит позаботиться о достойном разрешении экрана. · Процессор. Именно процессор определяет производительность ноутбука, скорость его работы и во многом энергоэффективность. Неоспоримыми лидерами в данной нише являются производители ADM и Intel.

Процессор. Именно процессор определяет производительность ноутбука, скорость его работы и во многом энергоэффективность. Неоспоримыми лидерами в данной нише являются производители ADM и Intel. · Оперативная память. Оперативная память отвечает за то, насколько сложные приложения могут работать стабильно на устройстве, а также за число приложений, которые могут быть запущены одновременно. Для стандартных учебных, домашних и офисных задач сегодня вполне будет достаточно памяти в 8 гигабайт. Если говорить об играх или работе со сложными программами, например, по видеомонтажу или 3D графике, лучше рассмотреть модели с памятью в 12 гигабайт и более.

Оперативная память. Оперативная память отвечает за то, насколько сложные приложения могут работать стабильно на устройстве, а также за число приложений, которые могут быть запущены одновременно. Для стандартных учебных, домашних и офисных задач сегодня вполне будет достаточно памяти в 8 гигабайт. Если говорить об играх или работе со сложными программами, например, по видеомонтажу или 3D графике, лучше рассмотреть модели с памятью в 12 гигабайт и более. · Жесткий диск. Если ранее активно применялись исключительно HDD диски, то сегодня данная технология считается устаревшей. Сегодня актуальны наиболее быстрые и надежные решения, речь идет об SSD дисках. В последних отсутствуют подвижные части, что и делает их гораздо надежнее и быстрее, чем HDD. Иногда сегодня можно встретить даже в новых моделях диск HDD, но он обязательно применяется в паре с SSD. Тогда SSD применяется для работы с системой, а HDD просто служит местом хранения всех файлов пользователя в больших объемах.

Жесткий диск. Если ранее активно применялись исключительно HDD диски, то сегодня данная технология считается устаревшей. Сегодня актуальны наиболее быстрые и надежные решения, речь идет об SSD дисках. В последних отсутствуют подвижные части, что и делает их гораздо надежнее и быстрее, чем HDD. Иногда сегодня можно встретить даже в новых моделях диск HDD, но он обязательно применяется в паре с SSD. Тогда SSD применяется для работы с системой, а HDD просто служит местом хранения всех файлов пользователя в больших объемах. · Видеокарта. Этот элемент отвечает за эффективность работы ноутбука при взаимодействии с графикой. Если устройство будет использоваться для офисных или учебных задач, можно рассмотреть модели со встроенной в процессор графической картой. Если же говорить об играх или работе со сложными графическими редакторами, то уже стоит рассмотреть варианты с дискретной видеокартой. 0 Как привлечь внимание ребенка к программированию и с чего начать?