ГазетыИсточникиРубрикиСамое читаемое
Сейчас | Сегодня | Вчера | За неделю | Обсуждаемые | Рекомендуемые  

Как выбрать хороший и производительный ноутбук

30.04.2024 14:46 — Новости Hi-Tech | ИноСМИ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ИноСМИ

Сегодня для многих пользователей ноутбук является более удобным решением, чем стационарный ПК. Как правило, ключевым параметром в данном моменте является компактность устройств. Сегодня на рынке представлено огромное количество устройство различных категорий, поэтому купить ноутбук в рассрочку в Минске можно под любые нужды и бюджет.

Однако, перед тем, как приступать к выбору и покупке, стоит знать ключевые параметры, на которые стоит обратить внимание, а также их особенности.

Основные параметры для выбора

Подбор начинается с ключевых критериев.

  • · Экрана. Наиболее распространенным решением считается диагональ в 15.6 дюйма, при необходимости в большой диагонали можно рассмотреть устройства с экранами 17.3 дюйма. Если компьютер используется очень активно и часто берется с собой в поездки, стоит присмотреться к так называемым ультрабукам, диагональю в 13–14 дюймов. При необходимости просматривать контент высокого качества стоит позаботиться о достойном разрешении экрана.
  • · Процессор. Именно процессор определяет производительность ноутбука, скорость его работы и во многом энергоэффективность. Неоспоримыми лидерами в данной нише являются производители ADM и Intel.
  • · Оперативная память. Оперативная память отвечает за то, насколько сложные приложения могут работать стабильно на устройстве, а также за число приложений, которые могут быть запущены одновременно. Для стандартных учебных, домашних и офисных задач сегодня вполне будет достаточно памяти в 8 гигабайт. Если говорить об играх или работе со сложными программами, например, по видеомонтажу или 3D графике, лучше рассмотреть модели с памятью в 12 гигабайт и более.
  • · Жесткий диск. Если ранее активно применялись исключительно HDD диски, то сегодня данная технология считается устаревшей. Сегодня актуальны наиболее быстрые и надежные решения, речь идет об SSD дисках. В последних отсутствуют подвижные части, что и делает их гораздо надежнее и быстрее, чем HDD. Иногда сегодня можно встретить даже в новых моделях диск HDD, но он обязательно применяется в паре с SSD. Тогда SSD применяется для работы с системой, а HDD просто служит местом хранения всех файлов пользователя в больших объемах.
  • · Видеокарта. Этот элемент отвечает за эффективность работы ноутбука при взаимодействии с графикой. Если устройство будет использоваться для офисных или учебных задач, можно рассмотреть модели со встроенной в процессор графической картой. Если же говорить об играх или работе со сложными графическими редакторами, то уже стоит рассмотреть варианты с дискретной видеокартой.

 
 
Как привлечь внимание ребенка к программированию и с чего начать?
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by