B2B личный кабинет: онлайн-интерфейс, без которого не обойтись

Источник материала: ИноСМИ

Реализация продукции и получение прибыли – главные задачи практически любого бизнеса. При этом нужны инструменты для повышения производительности труда и автоматизации. Как показывает практика, далеко не все предприятия делают ставку в пользу разработки личного кабинета B2B, который в последние годы стал неотъемлемой частью рабочего процесса. Почему такой онлайн-инструмент является важным, и каковы проблемы компаний, которые пока не используют B2B личный кабинет?

Что представляет собой такой продукт

Это интерфейс специального назначения, который предоставляет бизнес-клиентам доступ к ресурсам для взаимодействия с компанией-поставщиком. Он дает возможность автоматизировать процессы, улучшать коммуникацию с клиентами, увеличивать эффективность и результативность работы.

В чем преимущества B2B личного кабинета:

· он позволяет автоматизировать процессы и рутинные задачи;

он позволяет автоматизировать процессы и рутинные задачи; · улучшает взаимодействие между компаниями;

улучшает взаимодействие между компаниями; · позволяет отслеживать свои заказы и их статус;

позволяет отслеживать свои заказы и их статус; · позволяет анализировать данные о продажах и клиентах, а также улучшать стратегии бизнес-организаций.

Каковы проблемы компаний, которые не используют данный интерфейс

Как показывает практика, организации, которые не имеют B2B личного кабинета, многое теряют. Недавние исследования, проведенные Селти (сервисом по созданию такого интерфейса), выяснили, что у таких компаний есть определенные проблемы. Среди них можно выделить:

· сниженную результативность работы, в частности – низкий уровень автоматизации продаж;

сниженную результативность работы, в частности – низкий уровень автоматизации продаж; · ручную обработку заявок, что является затратным по времени процессом. Менеджеры по продажам проводят слишком много часов, выполняя рутинные задачи, что мешает оптимизировать процесс и сделать его более результативным;

ручную обработку заявок, что является затратным по времени процессом. Менеджеры по продажам проводят слишком много часов, выполняя рутинные задачи, что мешает оптимизировать процесс и сделать его более результативным; · отсутствие ресурса для коммуникаций. Контролировать процесс работы с B2B клиентами почти невозможно, так как вместо кабинета все общение проходит в чатах, почте, мессенджерах, и нужно сохранять информацию, разбросанную в разных местах;

отсутствие ресурса для коммуникаций. Контролировать процесс работы с B2B клиентами почти невозможно, так как вместо кабинета все общение проходит в чатах, почте, мессенджерах, и нужно сохранять информацию, разбросанную в разных местах; · крайне низкая оперативность ответов. Когда Selty провели эксперимент, они увидели, что из тысячи заявок, которые специалисты направили в другие компании, обработанными оказались всего 33%. При этом даже после обработки скорость ответа была от 1 до 14 дней.

Из этого следует, что необходимо внедрять такой кабинет, это станет правильным шагом для любой компании, готовой развиваться и идти в ногу со временем. Данная тактика поможет в увеличении продаж, успешной коммуникации и повышении уровня доверия клиентов. Остается лишь вопрос: как и где это можно сделать? В этом могут помочь специализированные сервисы, которые готовы предоставить разработку B2B личных кабинетов по доступной стоимости.