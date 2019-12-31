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В новогоднюю ночь при пожарах погибли пять человек

01.01.2020 10:52 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В новогоднюю ночь пять человек погибли при пожарах в Гродненской и Могилевской областях, сообщает МЧС.


Фото: sfw.so

В 03.42 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Ильинка Могилевского района. В результате пожара погибли 80-летняя хозяйка дома, ее 55-летняя дочь и два мужчины, 40 и 39 лет, которые были в гостях.

В 04.30 спасатели получили сообщение о пожаре в доме в деревне Большие Шиловичи Слонимского района Гродненской области. В результате погиб 38-летний хозяин жилья.

Причины пожаров устанавливаются.

 
 
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В новогоднюю ночь пять человек погибли при пожарах в Гродненской и Могилевской областях.
 
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