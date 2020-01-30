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Мошенники стали выискивать жертв на «Куфаре». Несколько жителей Пинского района уже попались на их удочку

30.01.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Мошенники стали выискивать жертв на «Куфаре». Несколько жителей Пинского района уже попались на их удочку
В последнее время на территории Республики Беларусь, в том числе и в Пинском районе наблюдается рост преступлений, совершенных в сети интернет.

В январе 2020 года в Пинский РОВД обратились сразу несколько жителей Пинского района, с аналогичными заявлениями о том, что неизвестное лицо получило несанкционированный доступ к их банковским платежным картам, после чего с них были похищены денежные средства. Такую информацию корреспонденту pinsknews.by сообщил начальник ОУР Пинского РОВД Дмитрий Кулеш.

Правоохранительными органами было установлено, что во всех случаях граждане опубликовывали объявление на сайте «Куфар», где указывали свои абонентские номера для связи. Через какое-то время на указанные номера поступали сообщения в мессенджере «Viber» от пользователей с иностранными номерами, которые высказывали желание приобрести товар, указанный в объявлениях. После этого злоумышленники сообщали, что находятся за пределами Республики Беларусь и хотят перевести залог за товар, для чего они просили отправить данные банковских карт граждан или пройти регистрацию в интернет-банкинге по отправленной им ссылке, которая являлась «фишинговой». После предоставления данных банковских карт или переходе по ссылке и вводе логина и пароля от интернет-банкинга, деньги с со счетов банковских карты похищались.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по ст.212 (Хищение путем использования компьютерной техники) УК Республики Беларусь.

Дмитрий Кулеш напомним жителям района и города правила, которые помогут не стать жертвой интернет-мошенников:

  • никому не передавайте реквизиты банковских карт, данные для входа в интернет-банкинг или паспортные данные, в том числе и сотрудникам банка, выпустившего карту;
  • осуществляйте вход в кабинет интернет-банка только с проверенных сайтов и не переходите по ссылкам, вызывающим подозрение.

Уважаемые жители г. Пинска и Пинского района, будьте бдительны и не станьте жертвой преступления в сети интернет!

 
 
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