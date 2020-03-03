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В Зельвенском районе двое парней ограбили местного жителя и пытались его похитить. Не получилось

03.03.2020 12:49 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Зельвенском районе двое 27-летних парней ограбили мужчину: забрали из дома телевизор, приставку и зарядное устройство. Парней очень быстро задержала милиция в соседнем Слонимском районе, сообщает МВД.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Парни приехали в деревню Снежная к знакомому в поисках своей подруги. По их информации, она жила у 50-летнего местного жителя. Однако девушки там не оказалось, и, по словам хозяина дома, она там уже долго не появлялась. Но молодые люди обратили внимание, что в доме мужчины есть бытовая техника — и стали убеждать его, что это имущество принадлежит их подруге.

Хозяин попытался возразить, однако гости уже начали выносить телевизор, приставку и всякие мелочи — общей стоимостью 430 рублей.

Кроме этого, молодые люди хотели зачем-то забрать с собой и хозяина дома, но тот успел сбежать — и уже с соседского телефона вызвал милицию.

Автомобиль подозреваемых был задержан в Слонимском районе нарядом ГАИ. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Кстати, один из подозреваемых уже был раньше за это судим.

 
 
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В Зельвенском районе двое 27-летних парней ограбили мужчину: забрали из дома телевизор, приставку и зарядное устройство. Парней очень быстро задержал наряд ГАИ в...
 
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