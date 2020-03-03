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ДТП в Пинске: автоледи, поворачивая налево, не уступила дорогу «Мерседесу»
03.03.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Одно из ДТП произошло в Пинске около 15.20. По предварительной информации, 45-летняя пинчанка управляла автомобилем «Форд Эскорт» и двигалась по улице Красноармейской. При выполнении маневра левого поворота, напротив дома № 29, водитель не уступила дорогу автомобилю «Мерседес-Бенц S230», под управлением 18-летнего местного жителя, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП парень получил травмы и был госпитализирован.
По факту ДТП проводится проверка.
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