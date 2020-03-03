ДТП в Пинске: автоледи, поворачивая налево, не уступила дорогу «Мерседесу»

Источник материала: Полесская правда



По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, 2 марта в области произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых четыре человека получили травмы, один человек, 81-летний житель Молотковичей, погиб. Подробнее о смертельной аварии корреспондент pinsknews.by сообщал здесь .

Одно из ДТП произошло в Пинске около 15.20. По предварительной информации, 45-летняя пинчанка управляла автомобилем «Форд Эскорт» и двигалась по улице Красноармейской. При выполнении маневра левого поворота, напротив дома № 29, водитель не уступила дорогу автомобилю «Мерседес-Бенц S230», под управлением 18-летнего местного жителя, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП парень получил травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.