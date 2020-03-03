В Пинском районе «Ауди» насмерть сбила 81-летнего пенсионера

Источник материала: Полесская правда



По предварительной информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, 2 марта около 19.40 в агрогородке Молотковичи 39-летняя местная жительница управляла автомобилем «Ауди А6» и двигалась по улице Морозова. Напротив дома № 19 водитель совершила наезд на 81-летнего местного жителя, который двигался во встречном направлении, по правому краю проезжей части дороги. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

В ГАИ отметили, что пешеход двигался по краю проезжей части при имеющейся пешеходной дорожке в виде укрепления обочины, шириной полтора метра и обозначенной дорожным знаком 4.6.1 ПДД, расположенной слева по ходу движения автомобиля.

— По факту ДТП проводится проверка, — отметили в УВД ГАИ облисполкома и добавили, что всего за минувшие сутки в области произошло 5 ДТП.

Госавтоинспекторы обратились к водителям и призвали быть крайне бдительными на дороге и прогнозировать заранее дорожную обстановку:

— Соблюдайте скоростной режим, а перед каждой поездкой, даже на короткое расстояние, убеждайтесь в технической исправности автомобиля. Стоит уделять внимание и своему самочувствию. Погода сейчас постоянно меняется, из-за этого метеозависимые люди могут почувствовать недомогание, а неважное самочувствие должно для каждого означать запрет на управление транспортным средством. Ведь езда за рулем требует максимальной концентрации и самоотдачи. Садясь за руль, необходимо ясно понимать, что вы управляете средством повышенной опасности, а помимо вас на дороге есть и другие участники дорожного движения. И от ваших действий, в том числе, зависят ваше и их здоровье и благополучие, — Подчеркнули в ГАИ.

Сотрудники ГАИ также обратились к пешеходам и напомнили им о том, что переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности перехода. Человек способен остановиться за секунду, а автомобиль – нет. Об этом забывать нельзя.

Соблюдайте Правила дорожного движения и будьте взаимовежливы на дороге!