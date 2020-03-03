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В Пинском районе «Ауди» насмерть сбила 81-летнего пенсионера
03.03.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В ГАИ отметили, что пешеход двигался по краю проезжей части при имеющейся пешеходной дорожке в виде укрепления обочины, шириной полтора метра и обозначенной дорожным знаком 4.6.1 ПДД, расположенной слева по ходу движения автомобиля.
— По факту ДТП проводится проверка, — отметили в УВД ГАИ облисполкома и добавили, что всего за минувшие сутки в области произошло 5 ДТП.
Госавтоинспекторы обратились к водителям и призвали быть крайне бдительными на дороге и прогнозировать заранее дорожную обстановку:
Сотрудники ГАИ также обратились к пешеходам и напомнили им о том, что переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности перехода. Человек способен остановиться за секунду, а автомобиль – нет. Об этом забывать нельзя.
Соблюдайте Правила дорожного движения и будьте взаимовежливы на дороге!
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